"Pentru asta m-am făcut fotbalist" Reacţia lui Kounde după ce a fost eroul Barcelonei în finala cu Real! - Antena Sport

Jules Koundé a marcat golul victoriei în minutul 116 al memorabilului El Clasico de sâmbătă (3-2) şi a adus echipei FC Barcelona titlul în meciul cu Real Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Am devenit fotbalist pentru a trăi acest tip de meci: un Clasico, cel mai mare meci din Europa şi din lume”, a declarat duminică eroul Barcelonei, Jules Koundé, după ce a marcat golul victoriei în prelungiri (116) împotriva lui Real Madrid (3-2) în finala Cupei Spaniei.

„Madrid ne-a împins la limită” Koundé, în culmea fericirii după ce i-a adus Barcelonei Cupa Regelui

„Cel mai bun moment al carierei mele? Este greu de spus, dar l-aş pune foarte, foarte sus. Este o finală de Copa del Rey care oferă echipei un titlu, aşa că este foarte emoţionant”, a declarat Koundé în zona mixtă.

„A fost un meci greu, am fost conduşi cu 2-1, Madrid ne-a împins cu adevărat la limită, dar, încă o dată, am arătat că avem mult caracter şi că suntem o echipă adevărată”, a continuat fundaşul francez.

Întrebat despre golul său din prelungiri, care i-a adus Barcelonei al 32-lea titlu în Copa del Rey – primul pentru el – un Jules Koundé zâmbitor a declarat reporterilor: „A fost o acţiune în care am crezut că Madridul va încerca să paseze în faţă, aşa că am anticipat, am controlat bine, l-am văzut pe Lamine pe dreapta, dar am crezut că este momentul să trag, aşa că am tras şi am reuşit”.