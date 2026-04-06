Probleme pentru Andrei Rațiu, înaintea duelului cu Răzvan Marin. Anunțul spaniolilor

Probleme pentru Andrei Rațiu (27 de ani), înaintea duelului cu Răzvan Marin din Conference League. Fundașul naționalei a lipsit de la antrenamentul de grup al lui Rayo Vallecano.
Rațiu a fost nevoit să se antreneze separat, cu trei zile înaintea duelului tur cu AEK Atena, din sferturile Conference League.
Spaniolii au anunțat că fundașul român s-a confruntat cu probleme musculare, acesta fiind motivul pentru care a fost surprins pregătindu-se separat. Starea sa va fi monitorizată de medicii echipei, în vederea duelului care urmează.
„Fundaşul dreapta român s-a antrenat separat de coechipieri, efectuând o sesiune de recuperare în sala de forţă şi pe teren alături de echipa de reabilitare a clubului Rayo Vallecano.
Pare să fie vorba de o întindere musculară, iar evoluţia sa va trebui monitorizată marţi şi miercuri, întrucât era de aşteptat să fie un jucător-cheie în echipa de start împotriva echipei AEK Atena”, au notat spaniolii, despre Andrei Rațiu.
Duelul dintre Rayo Vallecano și AEK Atena, din turul sferturilor Conferenece League, se va disputa joi, de la ora 19:45.
Pierderea lui Andrei Rațiu pentru meciul cu grecii ar fi o adevărată lovitură pentru Rayo Vallecano. În primul meci bifat după „dubla” naționalei de la finalul lunii martie, cu Elche, fundașul român a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Rayo, primind nota 8,1.
