Probleme pentru Andrei Rațiu, înaintea duelului cu Răzvan Marin. Anunțul spaniolilor

Probleme pentru Andrei Rațiu (27 de ani), înaintea duelului cu Răzvan Marin din Conference League. Fundașul naționalei a lipsit de la antrenamentul de grup al lui Rayo Vallecano.

Rațiu a fost nevoit să se antreneze separat, cu trei zile înaintea duelului tur cu AEK Atena, din sferturile Conference League.

Spaniolii au anunțat că fundașul român s-a confruntat cu probleme musculare, acesta fiind motivul pentru care a fost surprins pregătindu-se separat. Starea sa va fi monitorizată de medicii echipei, în vederea duelului care urmează.

„Fundaşul dreapta român s-a antrenat separat de coechipieri, efectuând o sesiune de recuperare în sala de forţă şi pe teren alături de echipa de reabilitare a clubului Rayo Vallecano.

Pare să fie vorba de o întindere musculară, iar evoluţia sa va trebui monitorizată marţi şi miercuri, întrucât era de aşteptat să fie un jucător-cheie în echipa de start împotriva echipei AEK Atena”, au notat spaniolii, despre Andrei Rațiu.