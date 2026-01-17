Probleme pentru Barcelona. Raphinha ar putea rata următorul meci din La Liga - Antena Sport

Închide meniul
Probleme pentru Barcelona. Raphinha ar putea rata următorul meci din La Liga

Probleme pentru Barcelona. Raphinha ar putea rata următorul meci din La Liga

Probleme pentru Barcelona. Raphinha ar putea rata următorul meci din La Liga

Viviana Moraru Publicat: 17 ianuarie 2026, 17:45

Probleme pentru Barcelona. Raphinha ar putea rata următorul meci din La Liga

Raphinha, în timpul unui meci la Barcelona/ Profimedia

Antrenorul echipei Barcelona, Hansi Flick, a confirmat că atacantul brazilian Raphinha este incert pentru meciul de duminică din deplasare cu Real Sociedad, din La Liga. 

 “Raphinha a suferit o accidentare şi a efectuat doar un antrenament în sală. Va trebui să aşteptăm până mâine. Încă nu ştim dacă va putea juca împotriva lui Real Sociedad”, a declarat el într-o conferinţă de presă. 

 Raphinha, incert pentru Real Sociedad – Barcelona 

 Între timp, portarul Marc-Andre ter Stegen s-a antrenat normal, în ciuda faptului că transferul său la Girona este iminent, iar Flick a confirmat că va fi mâine prezent la San Sebastian. 

 “Ter Stegen este un jucător experimentat şi va fi decizia lui. Am vorbit mult cu el în ultimele săptămâni şi astăzi l-am ajutat să pregătească echipa pentru meciul de mâine. Chiar dacă va pleca împrumutat, va fi în continuare căpitanul nostru şi un idol al acestui club. Vom accepta orice va decide el”, a comentat antrenorul despre portarul german. 

 Barcelona, lider la zi în La Liga, va înfrunta pe Real Sociedad în etapa a 20-a şi va ajunge la San Sebastian având unsprezece victorii, cucerind Supercupa Spaniei şi fiind calificată în sferturile de finală ale Cupei Regelui. 

1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 5 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”
