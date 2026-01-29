Raphinha, declarație tranșantă despre Balonul de Aur: "Meritam să câștig". Mesaj pentru Yamal și Dembele - Antena Sport

Raphinha, unul dintre cei mai buni jucători ai Barcelonei, a vorbit într-un interviu despre Balonul de Aur din 2025 pe care și l-a adjudecat Ousmane Dembele. După ce francezul a ridicat cea mai importantă distincție individuală pe care o poate primi un fotbalist, au apărut voci care au susținut că extrema catalanilor trebuia de fapt să câștige, iar recent și el a susținut această teorie.

Raphinha a avut cifre formidabile în sezonul trecut, iar o tabără de fani ai “sportului rege” considerau că este favorit să câștige Balonul de Aur din 2025. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar mai mult decât atât, brazilianul s-a clasat abia pe locul 5, în spatele lui Dembele, Lamine Yamal, Vitinha și Mohamed Salah.

Raphinha, mesaj clar despre Balonul de Aur din 2025

În stagiunea 2024/25, sud-americanul a avut cele mai bune cifre individuale dintre toți jucătorii din topul pentru Balonul de Aur, mai exact 34 de goluri și 26 de assist-uri. Cu toate acestea, jurnaliștii care au votat au considerat că sezonul foarte bun al lui Dembele, combinat cu triumful lui Paris Saint-Germain din Liga Campionilor, îl fac pe fotbalistul francez să merite cel mai mult trofeul.

După ce până acum nu a vorbit despre ratarea distincției de la Theatre du Chatelet, Raphinha a vorbit recent într-un interviu până la urmă și a declarat că în viziunea sa, el ar fi meritat să câștige Balonul de Aur. Brazilianul și-a construit argumentul pe seama cifrelor și a faptului că un trofeu, cum a fost UCL, nu ar trebui să dicteze verdictul.

“În opinia mea, un trofeu individual nu se poate baza doar pe o competiție. Cu asta în minte, cred că meritam să câștig, pentru ce am făcut în timpul sezonului (n.r. trecut), pentru titlurile câștigate, pentru numerele atinse și pentru tot ce am făcut ca să contribui pe teren“, a spus extrema braziliană, potrivit celor de la Sofascore, citați de marca.com.