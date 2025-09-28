Rayo Vallecano a suferit al patrulea eșec în La Liga! Andrei Rațiu, aproape de un eurogol de la 30 de metri - Antena Sport

Închide meniul
Rayo Vallecano a suferit al patrulea eșec în La Liga! Andrei Rațiu, aproape de un eurogol de la 30 de metri

Daniel Işvanca Publicat: 28 septembrie 2025, 17:23

Rayo Vallecano a suferit al patrulea eșec în La Liga! Andrei Rațiu, aproape de un eurogol de la 30 de metri

Andrei Rațiu în Rayo Vallecano - Sevilla / Getty Images

Rayo Vallecano a rămas cu un singur succes în campionatul Spaniei. Formația din Vallecas a suferit un eșec pe teren propriu contra celor de la Sevilla, scor 1-0. Golul andaluzilor a venit în ultimele minute ale partidei.

Andrei Rațiu a fost titular și integralist în disputa de duminică și a fost pe punctul de marca un gol extraordinar. Șutul său de la aproximativ 30 de metri a fost parat de portarul advers.

Andrei Rațiu, integralist în Rayo Vallecano – Sevilla 0-1

Rayo Vallecano a pierdut un nou meci în campionatul Spaniei, de această dată s-a întâmplat contra celor de la FC Sevilla. Cu o singură victorie în actualul sezon de La Liga, formația gazdă nu a rezistat nici în fața Sevillei.

Cu Andrei Rațiu titular și integralist, gruparea din Vallecas a pierdut disputa la limită, golul marcat de Akor Adams fiind cel care a făcut diferența pe tabelă, în minutul 87.

Fundașul naționalei României a fost aproape de gol în minutul 48. Acesta a expediat un șut puternic de la aproximativ 30 de metri, însă Odysseas Vlachodimos a intervenit senzațional, atât la șutul românului, cât și la cel al coechipierului lui Rațiu.

Vezi AICI ocazia ratată de Andrei Rațiu

