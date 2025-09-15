Andrei Rațiu nu mai e ce-a fost! Două erori și erou negativ în Spania: „Leneș în replieri, coboară ca la plimbare!” - Antena Sport

Andrei Rațiu traversează un început complicat de sezon, după ce în precedenta stagiune a atras atenția marilor cluburi din Europa.
În ultima etapă, românul a fost integralist în eșecul lui Rayo Vallecano la Pamplona, cu Osasuna, scor 0-2. Raul García (min. 15) și Iker Benito (77) au semnat cele două goluri, iar Rayo e pe 13 în La Liga, cu patru puncte după patru runde.
Andrei Rațiu, erou negativ în Marca: „Start modest, lipsit de încredere!”
Din păcate, Rațiu a greșit la ambele goluri primite de echipa sa pe El Sadar, iar publicația Marca l-a desemnat unul dintre protagoniștii negativi ai etapei a patra.
„Fundașul lateral român a fost protagonistul negativ la ambele goluri ale Osasunei: mai întâi cu o degajare slabă și apoi cu o pasă defectuoasă. Startul său de sezon este modest, se observă că se simte incomod și e lipsit de încredere”, au scris spaniolii.
Marca i-a oferit două stele lui Rațiu pentru prestația de la Pamplona. O altă publicație din Spania, AS, a fost mai dură cu jucătorul român: nicio stea, adică cel mai slab fotbalist de pe teren.
Rațiu ar putea să-și piardă locul în primul 11: „Foarte leneș în replieri!”
Percepția generală este că Andrei Rațiu nu se regăsește și are o scădere îngrijorătoare de formă, care ar putea duce la pierderea locului în primul 11. De altfel, după meciul cu Osasuna, doi jurnaliști spanioli au vorbit în termeni duri despre fotbalistul român.
„Senzații îngrijorătoare. Andrei Rațiu nu mai este la nivelul sezonului trecut. Cu Osasuna, i s-au văzut slăbiciunile și a fost decisiv la cele două goluri încasate. Sunt sigur că unii dintre fanii lui Rayo dezbat dacă Ivan Balliu ar trebui să îi ia locul în primul 11”, a scris jurnalistul Jonay Amaro, pe Twitter.
„Nimeni nu contestă calitatea lui Rațiu și contribuția sa în jumătatea adversă. Dar, de câteva luni (încă din finalul sezonului trecut), joacă mai neglijent decât de obicei.
Ambele goluri ale Osasunei au venit din erorile românului: o degajare extrem de slabă și o minge pierdută la o pasă ușoară. Se poate întâmpla asta. Dar, pentru mine, ce este cu adevărat de reproșat e că pare foarte foarte leneș în replieri. Coboară înapoi ca la plimbare”, a scris un alt jurnalist spaniol, Carlos Sánchez Blas.
- Patru meciuri din patru, în toate integralist, a jucat Rațiu în acest sezon de La Liga.
- 12 milioane de euro valorează fundașul lateral român, potrivit Transfermarkt.
