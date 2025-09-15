Andrei Rațiu nu mai e ce-a fost! Două erori și erou negativ în Spania: „Leneș în replieri, coboară ca la plimbare!” - Antena Sport

Andrei Rațiu traversează un început complicat de sezon, după ce în precedenta stagiune a atras atenția marilor cluburi din Europa.

În ultima etapă, românul a fost integralist în eșecul lui Rayo Vallecano la Pamplona, cu Osasuna, scor 0-2. Raul García (min. 15) și Iker Benito (77) au semnat cele două goluri, iar Rayo e pe 13 în La Liga, cu patru puncte după patru runde.

Andrei Rațiu, erou negativ în Marca: „Start modest, lipsit de încredere!”

Din păcate, Rațiu a greșit la ambele goluri primite de echipa sa pe El Sadar, iar publicația Marca l-a desemnat unul dintre protagoniștii negativi ai etapei a patra.

„Fundașul lateral român a fost protagonistul negativ la ambele goluri ale Osasunei: mai întâi cu o degajare slabă și apoi cu o pasă defectuoasă. Startul său de sezon este modest, se observă că se simte incomod și e lipsit de încredere”, au scris spaniolii.

Marca i-a oferit două stele lui Rațiu pentru prestația de la Pamplona. O altă publicație din Spania, AS, a fost mai dură cu jucătorul român: nicio stea, adică cel mai slab fotbalist de pe teren.