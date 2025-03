Real Madrid, contract galactic pentru noul star al echipei! Anunţul făcut de Marca: "Era un scenariu de neimaginat" - Antena Sport

Real Madrid a încheiat negocierile cu Raul Asencio, fundaşul de 22 de ani care face un sezon extraordinar sub comanda lui Carlo Ancelotti. Produs al academiei madrilenilor, Asencio a luat contact cu prima echipă vara trecută, în turneul de pregătire.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După accidentarea lui Eder Militao, Carlo Ancelotti i-a acordat încredere lui Asencio, care a reuşit să impresioneze pe toată lumea, devenind un adevărat stâlp al apărării madrilene.

Raul Asencio va semna un nou contract cu Real Madrid!

Prestaţiile sale foarte bune nu au fost ignorate de Real Madrid, care i-a pus deja pe masă un nou contract. Potrivit marca.com, Asencio va semna o nouă înţelegere valabilă până în 2029. În primul an, el va încasa 6,2 milioane de euro, salariul său urmând să crească în fiecare an. Spaniolii anunţă că Asencio va încasa în ultimul an de contract cu Real Madrid suma de 9 milioane de euro pe an.

În vară, acesta era un scenariu de neimaginat, potrivit presei din Spania. Prestaţiile foarte bune ale fundaşului i-au făcut pe cei de la Real Madrid să încheie negocierile pentru prelungirea contractului cât mai repede, pentru a se asigura că nu îl vor pierde pe Asencio.

„Când va reveni toată lumea, Asencio va lupta pentru locul său de titular. În meciurile pe care le-a jucat, el a demonstrat că merită să fie titular. A fost foarte bun cu mingea şi s-a poziţionat mereu foarte bine când juca fără minge. Are prestaţii foarte bune şi merită să fie luat în considerare atunci când va lupta pentru un loc de titular cu ceilalţi”, spunea şi Carlo Ancelotti, despre Asencio.