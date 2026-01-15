Real Madrid, decizie radicală după umilința din Cupa Spaniei. Ce se întâmplă cu Alvaro Arbeloa - Antena Sport

Închide meniul
Real Madrid, decizie radicală după umilința din Cupa Spaniei. Ce se întâmplă cu Alvaro Arbeloa

Andrei Nicolae Publicat: 15 ianuarie 2026, 13:58

Alvaro Arbeloa, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Real Madrid a suferit miercuri una dintre cele mai șocante înfrângeri din ultimii ani, fiind eliminată din optimile Cupei Spaniei de Albacete la debutul lui Alvaro Arbeloa. Noul tehnician de pe Bernabeu nu a convins la primul meci de la instalarea sa, iar conducerea clubului deja ar lua în considerare înlocuirea sa în vară.

Alvaro Arbeloa a devenit recent noul antrenor al lui Real Madrid, după ce clubul și Xabi Alonso s-au despărțit din cauza unor tensiuni apărute în cadrul vestiarului. Primele informații legate de contractul fostului fundaș dreapta spuneau că nu va sta pe banca echipei “blanco” doar în acest sezon, ci că are o înțelegere valabilă până în vara anului 2027.

Real Madrid caută deja un nou antrenor

Cu toate acestea, sunt șanse ca Arbeloa să fie doar un interimar la Real Madrid și să stea la cârma “galacticilor” până în vară, când ar urma să vină altcineva. Acest anunț făcut în presa din Spania vine la nici 24 de ore după eliminarea rușinoasă a formației din capitală din Cupa Regelui, unde a fost învinsă de divizionara secundă Albacete în optimi, scor 2-3.

Potrivit jurnaliștilor de la canalul de radio Cadena SER, citați de Mundo Deportivo, Realul a început deja să testeze mai multe piste privind noi antrenori încă din această dimineață, iar fiecare meci pentru Arbeloa va reprezenta un test legat de viitorul său.

Încă de când Marca a anunțat că Arbeloa are un contract valabil până în 2027, s-a vorbit despre posibilitatea ca fostul fundaș al madrilenilor să fie înlăturat mai devreme dacă nu îndeplinește obiectivele impuse de conducere. Sunt șanse ca triumful în Cupa Regelui să fi fost unul dintre ele, situație în care tehnicianul venit în locul lui Xabi Alonso are deja un eșec în palmares.

