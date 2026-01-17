Real Madrid - Levante 2-0. Victorie cu „scântei” pentru echipa lui Alvaro Arbeloa - Antena Sport

Real Madrid a trecut repede peste eșecul umilitor din Cupa Spaniei, contra celor de la Albacete. Cu un nou antrenor pe bancă, vicecampioana din La Liga s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Levante.

Nu a fost însă suficient pentru ca jucătorii să fie iertați de suporteri. Aceștia i-au huiduit copios pe Bellingham și ai săi înainte de startul jocului de sâmbătă.

Real Madrid, la un punct distanță de Barcelona

Real Madrid s-a apropiat la doar un singur punct de liderul Barcelona, după victoria cu 2-0 obținută în fața celor de la Levante. La doar câteva zile de la eliminare rușinoasă din Cupa Spaniei, echipa lui Alvaro Arbeloa a luat trei puncte în campionat.

În ciuda faptului că statisticile au fost de partea gazdelor, jocul nu a fost deloc unul ușor. A fost nevoie de un penalty pentru ca „los blancos” să deblocheze partida, acesta fiind transformat de golgheterul Kylian Mbappe (min. 58).

Șapte minute mai târziu, Arda Guler l-a servit excelent pe Raul Asencio, care a dus scorul la 2-0. A fost victoria cu numărul 15 în actuala ediție de campionat pentru Real Madrid.