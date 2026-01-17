Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid - Levante 2-0. Victorie cu „scântei” pentru echipa lui Alvaro Arbeloa - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Real Madrid – Levante 2-0. Victorie cu „scântei” pentru echipa lui Alvaro Arbeloa

Real Madrid – Levante 2-0. Victorie cu „scântei” pentru echipa lui Alvaro Arbeloa

Daniel Işvanca Publicat: 17 ianuarie 2026, 16:57

Comentarii
Real Madrid – Levante 2-0. Victorie cu scântei” pentru echipa lui Alvaro Arbeloa

Kylian Mbappe și Raul Asencio / Profimedia

Real Madrid a trecut repede peste eșecul umilitor din Cupa Spaniei, contra celor de la Albacete. Cu un nou antrenor pe bancă, vicecampioana din La Liga s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Levante.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu a fost însă suficient pentru ca jucătorii să fie iertați de suporteri. Aceștia i-au huiduit copios pe Bellingham și ai săi înainte de startul jocului de sâmbătă.

Real Madrid, la un punct distanță de Barcelona

Real Madrid s-a apropiat la doar un singur punct de liderul Barcelona, după victoria cu 2-0 obținută în fața celor de la Levante. La doar câteva zile de la eliminare rușinoasă din Cupa Spaniei, echipa lui Alvaro Arbeloa a luat trei puncte în campionat.

În ciuda faptului că statisticile au fost de partea gazdelor, jocul nu a fost deloc unul ușor. A fost nevoie de un penalty pentru ca „los blancos” să deblocheze partida, acesta fiind transformat de golgheterul Kylian Mbappe (min. 58).

Șapte minute mai târziu, Arda Guler l-a servit excelent pe Raul Asencio, care a dus scorul la 2-0. A fost victoria cu numărul 15 în actuala ediție de campionat pentru Real Madrid.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Veste mare pentru locuitorii dintr-un oraș istoric. Noul stadion de 83.600.000 de euro este gata să fie dat în folosință
Fanatik.ro
Veste mare pentru locuitorii dintr-un oraș istoric. Noul stadion de 83.600.000 de euro este gata să fie dat în folosință
19:04
LIVE SCOREFarul – Hermannstadt 1-1. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu. Constănțenii dau lovitura
19:02
Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o pe Udinese: „Începe să înțeleagă”
18:51
Rio Ave – Benfica LIVE VIDEO (22:30). Jose Mourinho are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de rivale
18:29
Daniel Pancu, discurs despre situația lui Ciprian Deac: „Deciziile antrenorului nu se discută niciodată”
18:24
Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat
18:23
Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 5 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”