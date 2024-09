Spaniolii, anunţ despre transferul lui Andrei Raţiu! Echipa care insistă pentru internaţionalul român - Antena Sport

Spaniolii, anunţ despre transferul lui Andrei Raţiu Andrei Raţiu/ Profimedia Spaniolii au făcut un anunţ despre transferul lui Andrei Raţiu. Internaţionalul român a impresionat, prin evoluţiile din acest sezon, şi este aproape de o plecare de la Rayo Vallecano. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Andrei Raţiu traversează o formă de vis şi a reuşit să marcheze şi un gol, în etapa precedentă de La Liga. Internaţionalul român de 26 de ani a punctat în duelul dintre Rayo Vallecano şi Osasuna, încheiat cu scorul de 3-1. Spaniolii, anunţ despre transferul lui Andrei Raţiu Spaniolii au anunţat faptul că Villarreal „deţine controlul” şi este favorită să-l transfere pe Andrei Raţiu. Internaţionalul român a fost monitorizat de echipe precum Brighton sau Atalanta, după EURO 20224, însă în cele din urmă, acesta ar urma să continue în La Liga. Mutarea la Villarreal a lui Andrei Raţiu s-ar putea produce şi prin prisma faptului că echipa deţine deja 50% din drepturile federative ale jucătorului, după transferul său la Rayo Vallecano, din 2023. Fundaşul român a devenit titular la echipa sa, în acest sezon. Raţiu a ratat primele două dueluri de campionat din cauza unei accidentări, însă ulterior a fost integralist în confruntările cu Espanyol şi Osasuna. Reclamă

„Multe echipe îl monitorizează. În viitor, Villarreal are un avantaj şi are situaţia sub control. Andrei s-a format la baza „galbenilor” şi echipa a păstrat jumătate din drepturile jucătorului, atunci când s-a produs transferul său la Rayo.

Villarreal a fost întotdeauna atentă la Raţiu, iar continuarea (n.r. un transfer) se intensifică, aşa cum este şi firesc, datorită voluţiei sale. În acest moment, ei vor să se întărească cu unul dintre cei mai buni fundaşi laterali de pe piaţă. Raţiu prinde viteză şi se va dezlănţui”, au notat spaniolii de la mundodeportivo.com.

Imediat după gol, Andrei Raţiu s-a aşezat pe gazon şi a a făcut cu mâna spre cameră. Raţiu a marcat primul său gol din acest sezon pentru Rayo Vallecano. „Da, e o victorie foarte importantă, pentru că pierdusem cu Espanyol în ultimul minut și a fost un rezultat foarte dezamăgitor. Centrarea a fost pentru un coleg, dar am văzut că mingea ajunge la mine și am băgat-o în poartă. I-am dedicat golul fetiței mele, pentru că ea mereu mă salută așa când mă vede și am făcut același gest. Victoria ne ajută la moral și sperăm să continuăm să jucăm bine. Sunt foarte fericit că munca dă roade”, a spus Andrei Raţiu după Rayo Vallecano – Osasuna 3-1.

