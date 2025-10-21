OUT pentru ”El Clasico”! Lovitură pentru Xabi Alonso - Antena Sport

Închide meniul
OUT pentru "El Clasico"! Lovitură pentru Xabi Alonso

Daniel Işvanca Publicat: 21 octombrie 2025, 16:31

OUT pentru ”El Clasico”! Lovitură pentru Xabi Alonso

Kylian Mbappe, David Alaba și Vinicius Jr / Getty Images

Real Madrid – Barcelona este programat pe data de 26 octombrie, iar Xabi Alonso primește vești proaste dinspre staff-ul medical. „Los blancos” vor juca miercuri cu Juventus în UEFA Champions League, după care va urma derby-ul cu rivala din campionatul Spaniei.

Pentru duelul cu formația antrenată de Hansi Flick, antrenorul madrilenilor nu se va putea baza pe David Alaba, care a suferit o accidentare ce nu îi va permite să fie apt pentru marele meci.

David Alaba ratează meciul cu Barcelona! Austriacul s-a accidentat iar

La câteva zile după jocul cu Juventus Torino, Real Madrid va primi vizita Barcelonei, în etapa cu numărul 10 din campionatul Spaniei. Campioana en-titre se află la două puncte în spatele marii rivale, însă poate trece pe primul loc, în cazul unui succes pe ”Bernabeu”.

Din păcate, Xabi Alonso nu se va putea baza pe David Alaba, care a suferit o accidentare la mușchiul solear al piciorului drept. Austriacul va absenta între 7 și 10 zile, ceea ce înseamnă că el nu va fi apt pentru disputa cu Barcelona.

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani, al cărui contract cu Real Madrid va expira la finalul acestui sezon, a jucat în total patru partide pentru vicecampioana Spaniei în acest sezon: trei în campionat și una în Champions League.

Ferran Torres revine în lotul Barcelonei! Veste excelentă pentru Hansi Flick

Barcelona primește vești excelente din partea staff-ului medical. Ferran Torres s-a recuperat după accidentarea suferită și va putea fi pe teren la meciul cu Real Madrid, din 26 octombrie.

Spaniolul are patru goluri și un assist în opt meciuri jucate pentru Barcelona în actuala ediție de campionat. ”Rechinul” are trei goluri și patru pase decisive în partidele directe cu Real Madrid.

