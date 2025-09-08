Suspendare de 10 luni în La Liga! Jucătorul lui Bilbao după ce a picat un test antidoping - Antena Sport

Închide meniul
Suspendare de 10 luni în La Liga! Jucătorul lui Bilbao după ce a picat un test antidoping

Publicat: 8 septembrie 2025, 14:54

Yeray Alvarez, înaintea unui meci al lui Bilbao - Profimedia Images

Fundaşul Yeray Alvarez, de la Athletic Bilbao, a fost suspendat zece luni pentru un test antidoping pozitiv după un meci din Europa League, a anunţat, luni, Uniunea Europeană de Fotbal, citată de Reuters.

Jucătorul de 30 de ani a fost testat pozitiv la canrenon, o substanţă interzisă, după meciul pierdut de echipa bască la Bilbao, cu Manchester United (0-3), în semifinalele Europa League, în mai.

Yeray Alvarez, suspendat 10 luni după ce a picat un test antidoping

Alvarez, care a acceptat suspendarea pe 2 iunie, a spus în iulie că a ingerat neintenţionat substanţa folosită pentru combaterea căderii părului. El a fost diagnosticat cu cancer testicular în 2016 şi a precizat că a luat medicamentul ca parte a tratamentului său împotriva alopeciei.

”La şedinţa sa din 19 august 2025, Comisia de disciplină a UEFA a decis să îl suspende pe jucător pentru zece luni, începând cu data suspendării sale provizorii (2 iunie 2025) şi până la 2 aprilie 2026, pentru încălcarea neintenţionată a regulamentului antidoping”, a precizat forul continental.

”În concordanţă cu articolul 10.14.al Regulamentului Antidoping al UEFA, jucătorul poate reveni la antrenamente şi folosit facilităţile clubului în ultimele două luni ale perioadei de ineligibilitate, adică din 2 februarie 2026”, a menţionat UEFA.

Alvarez este un produs al academiei clubului din Bilbao şi a adunat 257 de prezenţe în toate competiţiile pentru echipa de seniori.

