Transferul galactic pregătit de Real Madrid! Dream Team pentru campioana Europei - Antena Sport

Carlo Ancelotti şi Florentino Perez / Profimedia Real Madrid se gândeşte deja la următoarea perioadă de mercato, chiar dacă fereastra din această iarnă tocmai s-a închis. În ciuda faptului că se află pe primul loc, Carlo Ancelotti are mari bătăi de cap în apărare, iar clubul încearcă să rezolve acest lucru în vară. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dacă de câteva luni de zile s-a vorbit despre venirea lui Trent Alexander-Arnold, care poate ajunge pe Santiago Bernabeu după ce îi va expira contractul cu Liverpool la finalul sezonului, se pare că madrilenii vor să mai aducă un fundaş din Premier League. Real Madrid vrea să dea lovitura şi să îl aducă pe William Saliba pe Santiago Bernabeu Potrivit relevo.com, care citează presa din Franţa, Real Madrid vrea să îl aducă pe William Saliba, fundaşul lui Arsenal. Francezul se află în capul listei madrilenilor, care vor să îşi consolideze apărarea prin aducerea fundaşului de la Arsenal. În acest moment, William Saliba este cotat la 80 de milioane de euro pe transfermarkt.com. El a fost cumpărat de „tunari" în vara anului 2019 de la Saint-Etienne, pentru 30 de milioane de euro. După ce a fost împrumutat de mai multe ori în Ligue 1, la Saint-Etienne, Nice sau Marseille, Saliba a devenit om de bază în apărarea lui Mikel Arteta. În acest sezon, el a evoluat în 33 de meciuri în toate competiţiile şi şi-a trecut în cont şi două goluri în Premier League, în meciurile cu Manchester United şi Fulham, în luna decembrie.

Carlo Ancelotti a acuzat VAR-ul după Real Madrid – Atletico Madrid 1-1: „Penalty-ul a afectat echipa. Arbitrul văzuse foarte bine faza”

Carlo Ancelotti a încercat să vorbească cât mai puţin despre arbitraj, după remiza dintre Real Madrid şi Atletico Madrid, scor 1-1. Echipa lui Diego Simeone a deschis scorul prin Julian Alvarez, care a marcat dintr-un penalty contestat de gazde.

Încă de la începutul conferinţei de presă, Carlo Ancelotti i-a rugat pe jurnaliştii prezenţi să nu îl întrebe de arbitraj, dar a avut până la urmă un mesaj despre oficialii din camera VAR, dar şi pentru oamenii din fotbal care nu înţeleg cum funcţionează lucrurile:

„Nu, nu vreau să mă întrebaţi despre arbitraj. Motivul? Pur şi simplu nu vreau. Am meritat mai mult, mai ales în repriza a doua, când am controlat jocul. Prima repriză a fost total diferită, am fost mai lenţi şi mai puţin agresivi. Penalty-ul a afectat cu siguranţă echipa şi nici nu am profitat de ocaziile pe care le-am avut în repriza a doua. E un egal, dar avem o stare bună, pentru că echipa a jucat bine.

