Trent Alexander-Arnold, aproape de a fi "interzis" în Liverpool! Decizia fanilor după ce şi-a anunţat plecarea - Antena Sport

Trent Alexander-Arnold pleacă de la Liverpool la finalul acestui sezon. Fundaşul dreapta care se identifica pur şi simplu cu echipa de pe Anfield părăseşte Premier League. Îl aşteaptă un contrac fabulos la Real Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia lui Trent Alexander-Arnold de a pleca de la Liverpool i-a enervat la culme pe fanii cormoranilor care vor să ia o decizie radicală.

Trent Alexander-Arnold, „pedepsit” de fanii lui Liverpool

Decizia de a o părăsi pe Liverpool în favoarea lui Real Madrid nu le-a ăicat deloc bine fanilor. Trent Alexander-Arnold are cifre de senzaţie la Liverpool. A ajuns la prima echipă în 2016, sub comanda lui Jurgen Klopp. Are 351 de meciuri în tricoul cormoranilor, 23 de goluri și 92 de pase decisive.

După ce a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, suporterii i-au creat un mural în oraș. Alături de fotografia cu Trent apare şi mesajul: ”Sunt doar un băiat normal din Liverpool ale cărui vise au devenit realitate”. Acum, suporterii vor să îndepărteze această imagine. Se simt trădați de plecarea jucătorului, conform as.com.

”După 20 de ani la Liverpool, a venit momentul să confirm că voi pleca la finalul acestui sezon. Aceasta este, fără îndoială, cea mai grea decizie pe care am luat-o vreodată în viața mea.