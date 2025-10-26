Urmările dure ale scandalului de la Real Madrid - Barcelona: O eliminare și un "val" de cartonașe galbene - Antena Sport

Derby-ul dintre Real Madrid și Barcelona, câștigat de formația lui Xabi Alonso cu scorul de 2-1, a fost marcat de un scandal în ultimele minute, care a continuat după fluierul final. Pe transmisiunea TV nu s-a văzut câți jucători au fost sancționați, însă raportul de joc a lămurit totul.

Cesar Soto Grado, cel care a oficiat partida de pe Santiago Bernabeu, a arătat un cartonaș roșu și șase galbene în urma momentelor care tensionate petrecute pe teren și în zona băncilor de rezerve. Patru jucători ai echipei “blanco” au fost sancționați, iar restul de trei din tabăra blaugrana.

Cum arată raportul de joc al lui Soto Grado

Jurnaliștii de la marca.com au făcut rost de raportul care arată exact ce jucători au primit cartonașe ca urmare a cele întâmplate în finalul meciului dintre Real și Barca. Pe transmisiune, singura sancțiune care a figurat pe grafică a fost cea a lui Andriy Lunin.

Goalkeeper-ul ucrainean a fost cel care a văzut cartonașul roșu, pentru că “și-a părăsit banca pentru a se duce la banca adversă într-un mod agresiv, fiind liniștit de propriii săi coechipieri“. Pe lângă Lunin, Rodrygo, Vinicius și Eder Militao au văzut “galben” pentru că au fost angrenați în scandal.

De cealaltă parte, Fermin Lopez, Alejandro Balde și Ferran Tores au fost jucătorii sancționați. Pe lângă cei șapte jucători sancționați pentru tensiunile care au fost la un pas să se transforme într-o încăierare, alți trei jucători au fost pedepsiți în El Clasico de Cesar Soto Grado, respectiv Fede Valverde, Pedri și Dean Huijsen.