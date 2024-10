Wojciech Szczesny a semnat cu FC Barcelona! Anunţul oficial: ''Oferă toate garanţiile posibile" - Antena Sport

Wojciech Szczesny a semnat cu FC Barcelona! După ce şi-a încheiat contractul cu Juventus şi a anunţat că se retrage din activitate, polonezul în vârstă de 34 de ani a parafat un contract valabil până în iunie 2025 cu liderul din La Liga. Pentru mai puţin de un an în care va apăra buturile clubului catalan, portarul va încasa un salariu de 3 milioane de euro, plus bonusuri de performanţă.

Astfel, după doar câteva săptămâni de absenţă, portarul îşi reia activitatea pentru a compensa absenţa lui Marc-Andre ter Stegen. Germanul a suferit o accidentare gravă la genunchi.

Wojciech Szczesny a semnat cu FC Barcelona! ”CV-ul său oferă toate garanţiile posibile”

Wojciech Szczesny decisese să se retragă, după şapte sezoane la Torino, dar a fost convins de FC Barcelona să se întoarcă pe terenul de fotbal.

„Chiar dacă noul portar ajunge la clubul nostru într-o situaţie cu totul aparte, este incontestabil că CV-ul său oferă toate garanţiile posibile”, au transmis oficialii FC Barcelona, potrivit agrepres.ro.

Polonezul în vârstă de 34 de ani are o carieră remarcabilă, jucând pentru mai multe cluburi de renume. Fostul portar de la Arsenal, AS Roma şi Juventus Torino, acesta ar trebui să devină rapid titular. Astfel, acesta va compemsa lipsa căpitanului Marc-Andre ter Stegen, care va absenta pentru câteva luni după ruptura de tendon rotulian la genunchiul drept. Szczesny are până acum 84 de selecţii la echipa naţională a Poloniei.