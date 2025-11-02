„Zici că s-a născut aici”. Ionuț Radu, lăudat la scenă deschisă după victoria dramatică a Celtei Vigo. Nota primită - Antena Sport

Ionuț Radu a fost lăudat de spanioli după un nou meci solid în La Liga. Portarul român a avut o evoluție solidă în victoria dramatică a celor de la Celta Vigo, scor 2-1, cu Levante, în etapa a 11-a din Spania.

Celta Vigo a ajuns la șapte meciuri consecutive fără eșec, în toate competițiile, după victoria din deplasare cu Levante. Echipa lui Ionuț Radu a ajuns pe locul 12, după startul dezastruos de sezon, în care nu a înregistrat nicio victorie în campionat până pe 26 octombrie.

Ionuț Radu, lăudat după Levante – Celta Vigo 1-2

Levante a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 29, după ce Unai Vencedor a primit direct cartonașul roșu. Gazdele au avut însă șansa să deschidă scorul în minutul 37, în inferioritate numerică, însă Etta Eyong a ratat un penalty, lovind bara porții lui Ionuț Radu.

Până la finalul primei reprize, Celta Vigo a reușit să deschidă scorul prin Oscar Mingueza. În minutul 66, Kervin Arriaga a egalat, însă echipa lui Ionuț Radu a dat lovitura în prelungiri, atunci când Miguel Roman a marcat golul victoriei în minutul 90+1.

După meci, Ionuț Radu a fost lăudat de jurnaliștii spanioli pe X: „Ionuț Radu continuă să fie unul dintre cei mai buni”, „Radu confirmă startul solid”, „De mult nu a mai avut Celta un portar. Se simte la Celta de parcă zici că s-a născut aici”, au fost doar câteva dintre reacțiile spaniolilor la adresa lui Ionuț Radu, după victoria Celtei Vigo cu Levante.