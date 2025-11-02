Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Zici că s-a născut aici”. Ionuț Radu, lăudat la scenă deschisă după victoria dramatică a Celtei Vigo. Nota primită - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | „Zici că s-a născut aici”. Ionuț Radu, lăudat la scenă deschisă după victoria dramatică a Celtei Vigo. Nota primită

„Zici că s-a născut aici”. Ionuț Radu, lăudat la scenă deschisă după victoria dramatică a Celtei Vigo. Nota primită

Publicat: 2 noiembrie 2025, 18:10

Comentarii
Zici că s-a născut aici”. Ionuț Radu, lăudat la scenă deschisă după victoria dramatică a Celtei Vigo. Nota primită

Ionuț Radu, la Celta Vigo/ Profimedia

Ionuț Radu a fost lăudat de spanioli după un nou meci solid în La Liga. Portarul român a avut o evoluție solidă în victoria dramatică a celor de la Celta Vigo, scor 2-1, cu Levante, în etapa a 11-a din Spania. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Celta Vigo a ajuns la șapte meciuri consecutive fără eșec, în toate competițiile, după victoria din deplasare cu Levante. Echipa lui Ionuț Radu a ajuns pe locul 12, după startul dezastruos de sezon, în care nu a înregistrat nicio victorie în campionat până pe 26 octombrie. 

Ionuț Radu, lăudat după Levante – Celta Vigo 1-2 

Levante a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 29, după ce Unai Vencedor a primit direct cartonașul roșu. Gazdele au avut însă șansa să deschidă scorul în minutul 37, în inferioritate numerică, însă Etta Eyong a ratat un penalty, lovind bara porții lui Ionuț Radu. 

Până la finalul primei reprize, Celta Vigo a reușit să deschidă scorul prin Oscar Mingueza. În minutul 66, Kervin Arriaga a egalat, însă echipa lui Ionuț Radu a dat lovitura în prelungiri, atunci când Miguel Roman a marcat golul victoriei în minutul 90+1. 

După meci, Ionuț Radu a fost lăudat de jurnaliștii spanioli pe X: „Ionuț Radu continuă să fie unul dintre cei mai buni”, „Radu confirmă startul solid”, „De mult nu a mai avut Celta un portar. Se simte la Celta de parcă zici că s-a născut aici”, au fost doar câteva dintre reacțiile spaniolilor la adresa lui Ionuț Radu, după victoria Celtei Vigo cu Levante. 

Reclamă
Reclamă

Grație evoluției din meciul câștigat cu Levante, Ionuț Radu a primit nota 6,9 din partea celor de la sofascore.ro. Cel mai bun jucător al Celtei a fost Oscar Mingueza, care a primit nota 8,6. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Fotbalistul care suferă de „boala secolului” revine la antrenamente! Veste uriașă pentru două echipe din SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
Fotbalistul care suferă de „boala secolului” revine la antrenamente! Veste uriașă pentru două echipe din SuperLiga. Exclusiv
20:03
VideoJurnal AntenaSport | Alina Rotaru nu a renunțat la visul ei: un aur olimpic
20:02
Hermannstadt – Oțelul Galați 1-3. Echipa lui Laszlo Balint a întors rezultatul la Sibiu
19:59
VideoJurnal AntenaSport | Amalia Lică face ocolul pământului, de când a ajuns vicecampioană mondială
19:35
VideoVictor Angelescu, reacție scurtă la sosirea la stadion înainte de Universitatea Craiova – Rapid
19:23
A fost antrenat de Guardiola, dar Cristi Chivu l-a cucerit: “Se vede mâna lui! A reuşit să ne facă mai buni”
18:57
Universitatea Craiova – Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Echipele de start pentru capul de afiș al etapei
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 4 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului