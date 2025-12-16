Scandal fără sfârşit în Spania! Arbitrii au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez şi Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
Scandal fără sfârşit în Spania! Arbitrii au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez şi Real Madrid

Alex Masgras Publicat: 16 decembrie 2025, 16:59

Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid / Profimedia

Arbitrii din Spania s-au săturat şi au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid. După meciul cu Alaves, câştigat de echipa lui Xabi Alonso cu 2-1, echipa de pe Bernabeu s-a plâns de faptul că Vinicius nu a primit un penalty pe final de partidă.

Imediat după, ziarele de casă ale lui Real Madrid au subliniat faptul că în cabina VAR s-a aflat Pablo Gonzales Fuertes, arbitrul pe care îl acuză că a ameninţat echipa de pe Bernabeu înaintea finalei Cupei Spaniei din acest an, când s-a creat un scandal uriaş care a dus la o replică din partea arbitrilor, după materialele care denigrau arbitrii produse de RMTV.

Arbitrii din Spania s-au săturat! Comunicat împotriva lui Florentino Perez: “Nu putem accepta”

Acum, la Adunarea Generală, Florentino Perez a făcut referire la celebrul caz Negreira, în care Barcelona este acuzată că l-a plătit pe Negreira pentru consultaţii pentru a avea parte de arbitraje favorabile:

“Continuăm să trăim urmările cazului care au pătat imaginea sportului nostru şi care arată că este nevoie de o schimbare radicală în structurile arbitrajului din Spania”, a spus Florentino Perez, iar această declaraţie a reaprins spiritele în La Liga.

În urma acestor acuzaţii, arbitrii din Spania au venit cu replica şi resping categoric acuzaţiile făcute de Florentino Perez:

“Asociaţia Arbitrilor din Spania (AESAF) îşi exprimă regretul faţă de cele mai noi declaraţii ale preşedintelui lui Real Madrid, domnul Florentino Perez, care prin aceste acuzaţii strică imaginea comunităţii arbtrilor din fotbalul spaniol.

Întreaga comunitate de arbitri din Spania este independentă, riguroasă şi profesionistă şi nu face parte se amestecă cu interesele altor cluburi sau oficiali. În aşa zisul caz Negreira, niciun arbitru nu a fost investigat sau pus sub acuzare.

Nu putem accepta acuzaţiile de corupţie la adresa arbitrilor. Aceste acuzaţii generalizate împotriva arbitrilor pătează reputaţia unor profesionişti care îşi fac treaba sub un stres uriaş şi în faţa unui public care îi judecă mereu.

Suntem de părere că arbitrajul nu poate fi folosit ca scuză pentru justificarea rezultatelor slabe de pe teren. Fotbalul se câştigă şi se pierde pe teren. AESAF îşi exprimă susţinerea pentru colegul nostru, Pablo Gonzales Fuertes, dar şi pentru toţi arbitrii din Spania.

Vrem să menţionăm şi că acuzaţiile referitoare la amennţările care ar fi avut loc în timpul conferinţei de presă dinaintea finalei Cupei Spaiei din sezonul 2024-25 nu corespund cu realitatea şi sunt false”, se arată în comunicatul arbitrilor, potrivit as.com.

