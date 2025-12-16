Scandal fără sfârşit în Spania! Arbitrii au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez şi Real Madrid - Antena Sport

Arbitrii din Spania s-au săturat şi au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid. După meciul cu Alaves, câştigat de echipa lui Xabi Alonso cu 2-1, echipa de pe Bernabeu s-a plâns de faptul că Vinicius nu a primit un penalty pe final de partidă.

Imediat după, ziarele de casă ale lui Real Madrid au subliniat faptul că în cabina VAR s-a aflat Pablo Gonzales Fuertes, arbitrul pe care îl acuză că a ameninţat echipa de pe Bernabeu înaintea finalei Cupei Spaniei din acest an, când s-a creat un scandal uriaş care a dus la o replică din partea arbitrilor, după materialele care denigrau arbitrii produse de RMTV.

Arbitrii din Spania s-au săturat! Comunicat împotriva lui Florentino Perez: “Nu putem accepta”

Acum, la Adunarea Generală, Florentino Perez a făcut referire la celebrul caz Negreira, în care Barcelona este acuzată că l-a plătit pe Negreira pentru consultaţii pentru a avea parte de arbitraje favorabile:

“Continuăm să trăim urmările cazului care au pătat imaginea sportului nostru şi care arată că este nevoie de o schimbare radicală în structurile arbitrajului din Spania”, a spus Florentino Perez, iar această declaraţie a reaprins spiritele în La Liga.

În urma acestor acuzaţii, arbitrii din Spania au venit cu replica şi resping categoric acuzaţiile făcute de Florentino Perez: