„100% se întoarce!” Anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB! Când se poate face mutarea - Antena Sport

Atacantul naţionalei i-a transmis patronului FCSB-ului că nu se pune problema să revină în România, având în vedere salariul uriaş pe care îl are la Al Gharafa.

„Cu Coman am glumit eu cu el, cum am făcut cu Tănase, care glumea că semnează pe doi-trei ani, joacă un an, se satură ăia, îi da bani și vine înapoi. Și așa i-am zis și lui Coman, dar mi-a zis că nu se pune problema. El câștigă aproape 2 milioane pe an. I-am zis, lasă, cere 1.500.000 și vino înapoi, mi-a zis că nu se poate”, a spus Gigi Becali la fanatik.ro.

Gigi Becali dezvăluia anterior că a avut o discuţie cu atacantul naţionalei şi i-a propus să se întoarcă la campioana României în 2025.

„Am vorbit cu Florinel Coman, m-a sunat. I-am zis: ‘Hai că la anul te aştept!’. Îi fac contract pe doi ani, după un an le dă jumătate de bani şi să plece”, declara Gigi Becali pentru gsp.ro.