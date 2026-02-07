"80% s-a dus play-off-ul". Denis Alibec, tranșant după Unirea Slobozia - Farul. Ce a spus de discuția cu fanii - Antena Sport

Închide meniul
"80% s-a dus play-off-ul". Denis Alibec, tranșant după Unirea Slobozia - Farul. Ce a spus de discuția cu fanii

Liga 1 | "80% s-a dus play-off-ul". Denis Alibec, tranșant după Unirea Slobozia – Farul. Ce a spus de discuția cu fanii

“80% s-a dus play-off-ul”. Denis Alibec, tranșant după Unirea Slobozia – Farul. Ce a spus de discuția cu fanii

Andrei Nicolae Publicat: 7 februarie 2026, 15:56

80% s-a dus play-off-ul. Denis Alibec, tranșant după Unirea Slobozia – Farul. Ce a spus de discuția cu fanii

Denis Alibec, în timpul unui interviu / Antena Sport

Denis Alibec s-a arătat descumpănit după ce Farul a fost învinsă la ultima fază de Unirea Slobozia în etapa cu numărul 26 din Liga 1. Atacantul de 35 de ani a declarat că într-o proporție destul de mare că echipa sa nu mai are șanse la play-off și a vorbit și despre ce s-a întâmplat după fluierul final, când el și colegii au fost băgați în ședință de suporteri.

Farul a fost învinsă în minutul 90+3 de Unirea Slobozia cu scorul de 2-1, la capătul unui meci pe care ialomițenii îl puteau tranșa de mai demult. Formația preluată recent de Claudiu Niculescu a nimerit de două ori bara, însă Jayson Papeau a reușit să dea până la urmă lovitura la ultima fază grație unei mingi trimise cu capul în plasa lui Buzbuchi.

Denis Alibec, fără speranță după Unirea Slobozia – Farul 2-1

După meciul de pe Stadionul “1 Mai”, Denis Alibec a analizat meciul făcut de el și colegii săi și s-a arătat nemulțimit că Farul a pierdut din nou pe final, după ce și Dinamo a învins-o în minutul 89 în runda trecută. În ceea ce privește play-off-ul, atacantul i-a mai dat 20% șanse echipei sale să ajungă în Top 6.

Vârful care a marcat în confruntarea din Ialomița a preferat să nu dea detalii despre ce s-a întâmplat la discuția cu fanii de după meci, însă s-a rezumat la a spune că el a fost cel certat de suporteri.

Au început ei foarte bine, puteau să marcheze, după care am reușit noi să marcăm. Am avut ocazii să facem 2-0, din păcate au reușit să egaleze, după s-a jucat pe contre mult. Păcat că din nou pierdem în ultimele minute.

(n.r. S-a dus play-off-ul?) 80% da, dar trebuie să luptăm până la capăt, să luăm meci cu meci și să trecem peste înfrângerile astea două, mai ales mental. Pentru cei tineri e mult mai greu, pentru că pun suflet.

(n.r. Ai discutat cu fanii. V-au certat, ce v-au zis?) Mai mult pe mine. Nu vreau să vorbesc despre asta. Am clarificat situația și vedem ce va fi“, a spus Denis Alibec după meci.

În acest moment, constănțenii au rămas la cinci puncte de play-off, însă toate echipele care se luptă pentru play-off mai au de jucat în această etapă.

FotoDenis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință. Imagini după eșecul la ultima fază cu Unirea Slobozia
