Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jaqueline Cristian, eliminare șocantă de la Transylvania Open! Românca, învinsă clar în 55 de minute - Antena Sport

Home | Tenis | Jaqueline Cristian, eliminare șocantă de la Transylvania Open! Românca, învinsă clar în 55 de minute

Jaqueline Cristian, eliminare șocantă de la Transylvania Open! Românca, învinsă clar în 55 de minute

Daniel Işvanca Publicat: 4 februarie 2026, 17:14

Comentarii
Jaqueline Cristian, eliminare șocantă de la Transylvania Open! Românca, învinsă clar în 55 de minute

Jaqueline Cristian / Profimedia

Jaqueline Cristian, a doua favorită de la Transylvania Open, a suferit o înfrângere șocantă la turneul de la Cluj-Napoca. Prima rachetă a României a fost învinsă în doar 55 de minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daria Snigur, ocupanta locului 144 mondial, s-a distrat împotriva româncei și a obținut o calificare la pas în faza sferturilor de finală. Sorana Cîrstea este singura reprezentată a României la acest turneu.

Jaqueline Cristian, „distrusă” de Daria Snigur la Transylvania Open

Ziua de marți a venit la pachet cu cea mai mare surpriză a ediției din acest an a Transylvania Open. Jaqueline Cristian, a doua favorită la câștigarea trofeului, a fost eliminată clar în optimi.

Cea mai bine cotată jucătoare a României a fost învinsă în două seturi de Daria Snigur, scor 6-1, 6-0, la capătul unui meci ce a durat doar 55 de minute.

Ucraineanca a reușit să facă break în șapte rânduri, lucru care spune multe despre evoluția româncei. Sorana Cîrstea rămâne singura reprezentată a noastră la turneul de la Cluj-Napoca.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă
Observator
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă
Industria plăcerii dă în judecată MAI. Culisele unui scandal fără precedent în România: „Se pot trezi oricând cu mascații la ușă”
Fanatik.ro
Industria plăcerii dă în judecată MAI. Culisele unui scandal fără precedent în România: „Se pot trezi oricând cu mascații la ușă”
17:07
A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1!
16:59
LIVE VIDEOOFI Creta – Levadiakos 1-0. Duel în semifinalele Cupei Greciei. Panathinaikos – PAOK e la 20:30
16:58
VIDEOA fost identificat! Decizia luată după ce suporterul lui Inter a aruncat cu o petardă către portarul lui Cremonese
16:57
Victor Piţurcă a dat verdictul despre Cristi Chivu, după ce a văzut parcursul românului cu Inter!
16:42
Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic
16:40
Când joacă Ofri Arad și Joao Paulo pentru FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous
Vezi toate știrile
1 Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală 2 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 3 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 4 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 5 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! 6 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri”
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”