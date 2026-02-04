Jaqueline Cristian, eliminare șocantă de la Transylvania Open! Românca, învinsă clar în 55 de minute - Antena Sport

Jaqueline Cristian, a doua favorită de la Transylvania Open, a suferit o înfrângere șocantă la turneul de la Cluj-Napoca. Prima rachetă a României a fost învinsă în doar 55 de minute.

Daria Snigur, ocupanta locului 144 mondial, s-a distrat împotriva româncei și a obținut o calificare la pas în faza sferturilor de finală. Sorana Cîrstea este singura reprezentată a României la acest turneu.

Jaqueline Cristian, „distrusă” de Daria Snigur la Transylvania Open

Ziua de marți a venit la pachet cu cea mai mare surpriză a ediției din acest an a Transylvania Open. Jaqueline Cristian, a doua favorită la câștigarea trofeului, a fost eliminată clar în optimi.

Cea mai bine cotată jucătoare a României a fost învinsă în două seturi de Daria Snigur, scor 6-1, 6-0, la capătul unui meci ce a durat doar 55 de minute.

Ucraineanca a reușit să facă break în șapte rânduri, lucru care spune multe despre evoluția româncei. Sorana Cîrstea rămâne singura reprezentată a noastră la turneul de la Cluj-Napoca.