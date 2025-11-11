Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"A spus un lucru urât". Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: "Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “A spus un lucru urât”. Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: “Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta”

“A spus un lucru urât”. Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: “Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta”

Publicat: 11 noiembrie 2025, 9:07

Comentarii
A spus un lucru urât. Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta

Victor Piţurcă, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Victor Piţurcă l-a atacat în direct pe Mihai Rotaru. Antrenorul de 69 de ani a povestit ce s-a întâmplat în momentul în care s-a despărţit de Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Piţurcă a antrenat-o pe Universitatea Craiova în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020. Trupa din Bănie a fost ultima antrenată de “Piţi”.

Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru

Victor Piţurcă a dezvăluit că el a decis să plece de la Universitatea Craiova, nefiind demis de Mihai Rotaru. Fostul selecţioner s-a plâns de declaraţiile făcute de acesta, după plecarea sa din Bănie.

“Eu am plecat de la Craiova că am plecat eu, am simțit că nu am nicio șansă să obțin rezultatele pe care mi le doream. După ce am plecat, Mihai Rotaru a ieșit și a spus «dom’le, Pițurcă a fost schimbat».

Poate voia să plec, dar nu m-a schimbat, că dacă mă schimba trebuia să îmi dea banii, 500.000 de euro. Un lucru urât pe care l-a spus. Să nu mai spun de Tavi Popescu (n.r. junior la acea vreme la Universitatea), despre ce îmi punea în cârcă, că a plecat din cauza mea.

Reclamă
Reclamă

Dar a trecut timpul, nu mai am nicio problemă cu Mihai Rotaru, dar și pentru el e important că echipa să aibă continuitate cu un antrenor care să vină și să muncească. Nu poți să vii, să ai noroc o lună și să faci rezultate, apoi să zici că ești antrenor mare”, a declarat Victor Piţurcă, conform digisport.ro.

În urmă cu câţiva ani, Mihai Rotaru dezvăluia ce s-a întâmplat între el şi Victor Piţurcă, lansând acuzaţii grave la adresa fostului selecţioner.

“Nu vreau să intru într-o polemică cu Victor Pițurcă. Dar nici nu puteam asculta cum jignește. Dânsul jignește, aruncă cu pietre, dar pericolul mare când faci asta e să se întoarcă 3, 4 pietre către tine. Nu am declarat niciodată că dânsul l-a îndrumat pe Octavian Popescu către FCSB, am spus că l-a îndrumat către agenția domnului Ioan Becali, apoi a mers mai departe către FCSB”, spunea Mihai Rotaru, în 2021, despre Victor Piţurcă.

Meteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş NicolaeMeteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş Nicolae
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Observator
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
9:38
Italienii au analizat Interul lui Cristi Chivu, “durul empatic” din România
9:38
VideoIlie Dumitrescu, emoționat la SuperFAZE: „Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc”
8:59
Haos în Turcia: peste 1.000 de jucători ajung în faţa Comisiei de Disciplină pentru pariuri
8:53
Gigi Becali nici nu a stat la discuţii! Decizia radicală luată la FCSB, după egalul cu Hermannstadt
8:46
Sorin Cârţu a spus ce a vorbit cu Mirel Rădoi înainte de plecarea de la Universitatea Craiova: “Bă, Mirele, iei şi tu ceva?”
8:38
Un titular a fugit din cantonamentul FCSB-ului. Mihai Stoica a dat toate detaliile: “Atât de inconştient”
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 5 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 6 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România