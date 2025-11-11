"A spus un lucru urât". Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: "Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta" - Antena Sport

Victor Piţurcă l-a atacat în direct pe Mihai Rotaru. Antrenorul de 69 de ani a povestit ce s-a întâmplat în momentul în care s-a despărţit de Universitatea Craiova.
Victor Piţurcă a antrenat-o pe Universitatea Craiova în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020. Trupa din Bănie a fost ultima antrenată de “Piţi”.
Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru
Victor Piţurcă a dezvăluit că el a decis să plece de la Universitatea Craiova, nefiind demis de Mihai Rotaru. Fostul selecţioner s-a plâns de declaraţiile făcute de acesta, după plecarea sa din Bănie.
“Eu am plecat de la Craiova că am plecat eu, am simțit că nu am nicio șansă să obțin rezultatele pe care mi le doream. După ce am plecat, Mihai Rotaru a ieșit și a spus «dom’le, Pițurcă a fost schimbat».
Poate voia să plec, dar nu m-a schimbat, că dacă mă schimba trebuia să îmi dea banii, 500.000 de euro. Un lucru urât pe care l-a spus. Să nu mai spun de Tavi Popescu (n.r. junior la acea vreme la Universitatea), despre ce îmi punea în cârcă, că a plecat din cauza mea.
Dar a trecut timpul, nu mai am nicio problemă cu Mihai Rotaru, dar și pentru el e important că echipa să aibă continuitate cu un antrenor care să vină și să muncească. Nu poți să vii, să ai noroc o lună și să faci rezultate, apoi să zici că ești antrenor mare”, a declarat Victor Piţurcă, conform digisport.ro.
În urmă cu câţiva ani, Mihai Rotaru dezvăluia ce s-a întâmplat între el şi Victor Piţurcă, lansând acuzaţii grave la adresa fostului selecţioner.
“Nu vreau să intru într-o polemică cu Victor Pițurcă. Dar nici nu puteam asculta cum jignește. Dânsul jignește, aruncă cu pietre, dar pericolul mare când faci asta e să se întoarcă 3, 4 pietre către tine. Nu am declarat niciodată că dânsul l-a îndrumat pe Octavian Popescu către FCSB, am spus că l-a îndrumat către agenția domnului Ioan Becali, apoi a mers mai departe către FCSB”, spunea Mihai Rotaru, în 2021, despre Victor Piţurcă.
