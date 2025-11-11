"A spus un lucru urât". Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: "Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta" - Antena Sport

Victor Piţurcă l-a atacat în direct pe Mihai Rotaru. Antrenorul de 69 de ani a povestit ce s-a întâmplat în momentul în care s-a despărţit de Universitatea Craiova.

Victor Piţurcă a antrenat-o pe Universitatea Craiova în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020. Trupa din Bănie a fost ultima antrenată de “Piţi”.

Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru

Victor Piţurcă a dezvăluit că el a decis să plece de la Universitatea Craiova, nefiind demis de Mihai Rotaru. Fostul selecţioner s-a plâns de declaraţiile făcute de acesta, după plecarea sa din Bănie.

“Eu am plecat de la Craiova că am plecat eu, am simțit că nu am nicio șansă să obțin rezultatele pe care mi le doream. După ce am plecat, Mihai Rotaru a ieșit și a spus «dom’le, Pițurcă a fost schimbat».

Poate voia să plec, dar nu m-a schimbat, că dacă mă schimba trebuia să îmi dea banii, 500.000 de euro. Un lucru urât pe care l-a spus. Să nu mai spun de Tavi Popescu (n.r. junior la acea vreme la Universitatea), despre ce îmi punea în cârcă, că a plecat din cauza mea.