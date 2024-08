"A terminat benzina" Adrian Mutu, verdict despre un jucător important al FCSB-ului: "Prea puţin" - Antena Sport

„Un nivel normal, de mijlocul clasamentului în România”, a spus Adrian Mutu, la fanatik.ro.

De asemenea, „Briliantul” a venit și cu un sfat pentru Gigi Becali și a transmis că FCSB mai are nevoie de întăriri, pentru a avea rezultate în cupele europene.

„Și noi am dat în campionatul nostru două milioane jumate pe un atacant. Mă refer la Louis Munteanu… Acum să vedem ce se întâmplă și cu el, pentru că are potențial. Am văzut ce a făcut Olatunji cu ei aseară…

Eu cred că FCSB-ului îi trebuie în momentul de față doi atacanți, nu unul, pentru că nu poți să stai doar într-unul. Și îi mai trebuie mijlocași centrali importanți”, a mai spus Adrian Mutu.

Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după ce a ratat transferul lui Louis Munteanu

Gigi Becali a făcut dezvăluiri incredibile, după ce a ratat transferul lui Louis Munteanu. Patronul de la FCSB a transmis care a fost adevăratul motiv pentru care atacantul a refuzat o mutare la formaţia campioană.

Louis Munteanu a semnat cu CFR Cluj, Neluţu Varga plătind peste două milioane de euro în schimbul semnăturii sale.

Atacantul a fost dorit şi de Gigi Becali la FCSB, însă, în cele din urmă, el a refuzat oferta campioanei. Motivul a fost reprezentat de faptul că i-a fost „frică” de patronul roş-albaştrilor.