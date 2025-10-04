Acuze dure din vestiarul lui Dinamo! Un jucător important spune că a fost "vânat" în meciul cu Slobozia - Antena Sport

Danny Armstrong, fotbalistul de bandă al lui Dinamo, este de părere că a încasat un cartoșan galben nemeritat în duelul cu Unirea Slobozia. Scoțianul a lansat și o teorie potrivit căreia centralul Rareș Vidican l-a avertizat în “compensație” pentru ce s-a întâmplat etapa trecută, când a intrat în conflict cu Nicușor Bancu.
Scoțianul din tabăra lui Zeljko Kopic a fost nemulțumit de decizia oficialului, care l-a pus pe antrenorul croat în postura de a-și scoate jucătorul din teren pentru a-l proteja. Titular în meciul câștigat de alb-roșii la Clinceni contra ialomițenilor, Armstrong a fost avertizat în minutul 63 și a ieșit de pe teren cinci minute mai târziu, fiind înlocuit de Alberto Soro.
Danny Armstrong, nemulțumit de arbitraj după Unirea Slobozia – Dinamo 0-1
Jucătorul de 27 de ani este de părere că faza de la meciul cu Universitatea Craiova din runda precedentă a contat în momentul în care a primit galben la Clinceni. Pe Ion Oblemenco, Armstrong l-a călcat pe Bancu, după care fundașul oltenilor a ripostat și el cu o lovitură, moment în care arbitrul întâlnirii l-a eliminat doar pe jucătorul lui Rădoi, o decizie contestată de multe persoane. Printre altele, Armstrong a comentat și despre starea gazonului și a mărturisit că în țara sa natală nu s-ar fi jucat pe un astfel de teren.
“Au fost condiții dificile. Toată lumea mi-a spus că m-am simțit ca acasă, dar acasă nu s-ar fi jucat niciodată în condițiile astea nebune. A fost foarte greu. Nu știai unde se va opri balonul, unde se va duce.
M-am plâns de cartonașul galben, nu de schimbare. Voiam să știu de ce. Antrenorul m-a scos pentru că am luat cartonaș galben.
Cred că a vrut să îmi dea «galben» după ce s-a întâmplat săptămâna trecută, deși nu meritam, dar se întâmplă. Trec peste, e OK pentru mine. Știu că am fost schimbat din cauza cartonașului galben“, a spus scoțianul după meci, potrivit digisport.ro.
După victoria în fața Unirii Slobozia, obținută grație golului lui Stipe Perica, Dinamo a urcat provizoriu pe locul secund în campionat, la un singur punct de liderul Universitatea Craiova, care are un meci în minus. De cealaltă parte, ialomițenii stagnează pe poziția a șasea.
După pauza provocată de meciurile naționalei, Dinamo va da peste Rapid, iar Unirea Slobozia o întâlnește pe Universitatea Craiova.
