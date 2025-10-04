Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Acuze dure din vestiarul lui Dinamo! Un jucător important spune că a fost "vânat" în meciul cu Slobozia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Acuze dure din vestiarul lui Dinamo! Un jucător important spune că a fost “vânat” în meciul cu Slobozia

Acuze dure din vestiarul lui Dinamo! Un jucător important spune că a fost “vânat” în meciul cu Slobozia

Andrei Nicolae Publicat: 4 octombrie 2025, 9:39

Comentarii
Acuze dure din vestiarul lui Dinamo! Un jucător important spune că a fost vânat în meciul cu Slobozia

Jucătorii lui Dinamo celebrând golul contra Unirii Slobozia / Sport Pictures

Danny Armstrong, fotbalistul de bandă al lui Dinamo, este de părere că a încasat un cartoșan galben nemeritat în duelul cu Unirea Slobozia. Scoțianul a lansat și o teorie potrivit căreia centralul Rareș Vidican l-a avertizat în “compensație” pentru ce s-a întâmplat etapa trecută, când a intrat în conflict cu Nicușor Bancu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Scoțianul din tabăra lui Zeljko Kopic a fost nemulțumit de decizia oficialului, care l-a pus pe antrenorul croat în postura de a-și scoate jucătorul din teren pentru a-l proteja. Titular în meciul câștigat de alb-roșii la Clinceni contra ialomițenilor, Armstrong a fost avertizat în minutul 63 și a ieșit de pe teren cinci minute mai târziu, fiind înlocuit de Alberto Soro.

Danny Armstrong, nemulțumit de arbitraj după Unirea Slobozia – Dinamo 0-1

Jucătorul de 27 de ani este de părere că faza de la meciul cu Universitatea Craiova din runda precedentă a contat în momentul în care a primit galben la Clinceni. Pe Ion Oblemenco, Armstrong l-a călcat pe Bancu, după care fundașul oltenilor a ripostat și el cu o lovitură, moment în care arbitrul întâlnirii l-a eliminat doar pe jucătorul lui Rădoi, o decizie contestată de multe persoane. Printre altele, Armstrong a comentat și despre starea gazonului și a mărturisit că în țara sa natală nu s-ar fi jucat pe un astfel de teren.

Au fost condiții dificile. Toată lumea mi-a spus că m-am simțit ca acasă, dar acasă nu s-ar fi jucat niciodată în condițiile astea nebune. A fost foarte greu. Nu știai unde se va opri balonul, unde se va duce.

M-am plâns de cartonașul galben, nu de schimbare. Voiam să știu de ce. Antrenorul m-a scos pentru că am luat cartonaș galben.

Reclamă
Reclamă

Cred că a vrut să îmi dea «galben» după ce s-a întâmplat săptămâna trecută, deși nu meritam, dar se întâmplă. Trec peste, e OK pentru mine. Știu că am fost schimbat din cauza cartonașului galben“, a spus scoțianul după meci, potrivit digisport.ro.

După victoria în fața Unirii Slobozia, obținută grație golului lui Stipe Perica, Dinamo a urcat provizoriu pe locul secund în campionat, la un singur punct de liderul Universitatea Craiova, care are un meci în minus. De cealaltă parte, ialomițenii stagnează pe poziția a șasea.

După pauza provocată de meciurile naționalei, Dinamo va da peste Rapid, iar Unirea Slobozia o întâlnește pe Universitatea Craiova.

Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalulNoi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum să economisești bani în vacanță, folosind cardul. Trucuri care îţi pot salva câteva mii de lei
Observator
Cum să economisești bani în vacanță, folosind cardul. Trucuri care îţi pot salva câteva mii de lei
Ce se întâmplă cu stadionul de 94.000.000 de euro care ar trebui construit într-unul dintre cele mai frumoase orașe din România, în plină austeritate a lui Ilie Bolojan
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu stadionul de 94.000.000 de euro care ar trebui construit într-unul dintre cele mai frumoase orașe din România, în plină austeritate a lui Ilie Bolojan
11:44
VIDEOReacţia lui Giovanni Becali după ce Valentin Mihăilă a marcat de la centrul terenului!
11:24
Adrian Porumboiu, întrebat dacă revine ca finanțator în fotbal: “Am luat decizia când am plecat de la Vaslui”
10:44
Găsit vinovat de Gigi Becali pentru înfrângerea cu Young Boys, Ştefan Târnovanu e în top în Europa League
10:43
“Merita Lamine Yamal Balonul de Aur?”. Legendarul Xavi a răspuns imediat
10:21
O echipă de top din Europa, sfătuită să îl transfere pe Louis Munteanu: “Ar fi o prostie să nu facă o ofertă”
10:08
“Următorul Louis Munteanu”, pe urmele lui Daniel Bîrligea? “Ar putea să ajungă la FCSB”
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului 3 Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit 4 “Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei” 5 Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum” 6 Mihai Stoica a răbufnit după FCSB – Young Boys 0-2: “Un program infernal. FRF nu dă doi bani pe doleanțele noastre”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS
“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”