Adrian Mazilu a dezvăluit cum l-a convins Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo: „De când am vorbit la telefon...” - Antena Sport

Adrian Mazilu a dezvăluit cum l-a convins Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo. Tânărul mijlocaș în vârstă de 19 de ani a fost transferat de „câini” de la Brighton.

Mazilu a semnat un contract valabil până în vara lui 2029 cu Dinamo. Formația din Ștefan cel Mare a plătit suma de 400.000 de euro în schimbul jucătorului.

După ce a fost prezentat oficial la Dinamo, Adrian Mazilu a dezvăluit că Zeljko Kopic i-a oferit încredere și a ales, în cele din urmă, să revină în fotbalul românesc. Mijlocașul a recunoscut că a traversat o perioadă dificilă, dar abia așteaptă să se lupte pentru un loc în primul 11 la echipa clasată pe podium, în acest moment.

„De când am vorbit prima dată cu el la telefon (n.r. Zeljko Kopic) mi s-a părut un om extraordinar, a avut încredere în mine. Când am auzit aceste cuvinte din partea lui, ce calități mi-a spus că am, am spus da, vin aici. (n.r. care sunt obiectivele tale?) Cred că o să dau cel mai bun randament, o să îmi ajut echipa de fiecare dată când are nevoie.

O să încep să muncesc pentru un loc de titular, pentru că am trecut printr-o perioadă în care n-am avut foarte multe minute, va fi destul de greu.