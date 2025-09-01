Adrian Mazilu a dezvăluit cum l-a convins Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo: „De când am vorbit la telefon...” - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mazilu a dezvăluit cum l-a convins Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo: „De când am vorbit la telefon…”

Publicat: 1 septembrie 2025, 12:06

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo/ 48TV

Adrian Mazilu a dezvăluit cum l-a convins Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo. Tânărul mijlocaș în vârstă de 19 de ani a fost transferat de „câini” de la Brighton.  

Mazilu a semnat un contract valabil până în vara lui 2029 cu Dinamo. Formația din Ștefan cel Mare a plătit suma de 400.000 de euro în schimbul jucătorului. 

După ce a fost prezentat oficial la Dinamo, Adrian Mazilu a dezvăluit că Zeljko Kopic i-a oferit încredere și a ales, în cele din urmă, să revină în fotbalul românesc. Mijlocașul a recunoscut că a traversat o perioadă dificilă, dar abia așteaptă să se lupte pentru un loc în primul 11 la echipa clasată pe podium, în acest moment. 

De când am vorbit prima dată cu el la telefon (n.r. Zeljko Kopic) mi s-a părut un om extraordinar, a avut încredere în mine. Când am auzit aceste cuvinte din partea lui, ce calități mi-a spus că am, am spus da, vin aici. (n.r. care sunt obiectivele tale?) Cred că o să dau cel mai bun randament, o să îmi ajut echipa de fiecare dată când are nevoie. 

O să încep să muncesc pentru un loc de titular, pentru că am trecut printr-o perioadă în care n-am avut foarte multe minute, va fi destul de greu. 

Cel mai confortabil mă simt în banda dreaptă, acolo am jucat de când am fost mic, acolo m-am descoperit pe mine, acolo am lucrat cel mai mult. Aș prefera pe dreapta, dar pot să joc ambele posturi de ‘winger’ (n.r. extremă)”, a declarat Adrian Mazilu, conform 48TV.  

Adrian Mazilu nu a mai bifat niciun meci de pe 7 aprilie 2024, de pe vremea când era împrumutat la Vitesse, în prima ligă din Olanda. La Dinamo, mijlocașul va îmbrăca tricoul cu numărul 19. 

1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj
