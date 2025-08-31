Adrian Mazilu a fost prezentat oficial de Dinamo! A semnat până în 2029 - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mazilu a fost prezentat oficial de Dinamo! A semnat până în 2029

Alex Ioniță Publicat: 31 august 2025, 21:10

FOTO: Facebook Dinamo

Oficialii lui Dinamo l-au prezentat pe Adrian Mazilu în decursul zilei de 31 august. Anunțul a fost făcut prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare.

Mazilu s-a întors în România după mai bine de un an și jumătate petrecut în străinătate. În ianuarie 2024, Gică Hagi îl ceda pe jucător la Brighton, în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

OFICIAL | Adrian Mazilu a fost prezentat de Dinamo

Acesta nu s-a impus la echipa U21 a formației engleze și a fost împrumutat la Vitesse. Românul a ratat majoritatea meciurilor din stagiunea precedentă din cauza unei accidentări.

Acum, Mazilu a decis să își relanseze cariera și a acceptat oferta celor de la Dinamo. Jucătorul de 19 ani, cotat la 1 milion de euro potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, a semnat un contract valabil până în 2029 cu echipa antrenată de Zeljko Kopic.

“Here we go! Adrian Mazilu este câine roșu până în 2029”, au notat oficialii lui Dinamo, pe rețelele de socializare.

Dinamo a ratat transferul unui alt jucător român

Andrei Coubiș a semnat! Fundașul român, care a refuzat-o pe Dinamo în aceată perioadă de mercato, a fost prezentat oficial de noua echipă.

Românul de 1,89m a semnat cu Sampdoria, echipă care l-a împrumutat de la AC Milan, în această stagiune. Formația din Geneva are obligația de a-l cumpăra definitiv în vara anului viitor.

„Sampdoria anunță că a obținut, sub formă de împrumut temporar și cu obligație de transfer definitiv de la A.C. Milan, drepturile federative ale fotbalistului Andrei Coubiș (născut la Milano pe 29 septembrie 2003). Fundașul s-a legat de clubul blucerchiato până la 30 iunie 2029”, au anunțat oficialii clubului din peninsulă.

De asemenea, Andrei Coubiș a oferit o primă reacție, după ce a ajuns la Sampdoria: ”Sunt gata să încep. Abia aștept să îi văd pe fani la stadion”, a transmis românul.

Coubiș a fost în lotul lui AC Milan pentru perioada de pregătire din această vară. Acesta a fost aspru criticat după prestația din amicalul cu Chelsea, în care și-a dat un autogol și a încasat cartonașul roșu.

În momentul de față, Andrei Coubiș este cotat la suma de 100.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

