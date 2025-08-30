Andrei Coubiș, prezentat oficial la noua echipă! Prima reacție a fundașului: "Sunt gata să încep" - Antena Sport

Andrei Coubiș a semnat! Fundașul român, care a refuzat-o pe Dinamo în aceată perioadă de mercato, a fost prezentat oficial de noua echipă.

Românul de 1,89m a semnat cu Sampdoria, echipă care l-a împrumutat de la AC Milan, în această stagiune. Formația din Geneva are obligația de a-l cumpăra definitiv în vara anului viitor.

Andrei Coubiș a fost prezentat oficial de Sampdoria

„Sampdoria anunță că a obținut, sub formă de împrumut temporar și cu obligație de transfer definitiv de la A.C. Milan, drepturile federative ale fotbalistului Andrei Coubiș (născut la Milano pe 29 septembrie 2003). Fundașul s-a legat de clubul blucerchiato până la 30 iunie 2029”, au anunțat oficialii clubului din peninsulă.

De asemenea, Andrei Coubiș a oferit o primă reacție, după ce a ajuns la Sampdoria: ”Sunt gata să încep. Abia aștept să îi văd pe fani la stadion”, a transmis românul.

Coubiș a fost în lotul lui AC Milan pentru perioada de pregătire din această vară. Acesta a fost aspru criticat după prestația din amicalul cu Chelsea, în care și-a dat un autogol și a încasat cartonașul roșu.