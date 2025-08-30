Andrei Coubiș, prezentat oficial la noua echipă! Prima reacție a fundașului: "Sunt gata să încep" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Coubiș, prezentat oficial la noua echipă! Prima reacție a fundașului: “Sunt gata să încep”

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 19:07

Comentarii
Profimedia

Andrei Coubiș a semnat! Fundașul român, care a refuzat-o pe Dinamo în aceată perioadă de mercato, a fost prezentat oficial de noua echipă.

Românul de 1,89m a semnat cu Sampdoria, echipă care l-a împrumutat de la AC Milan, în această stagiune. Formația din Geneva are obligația de a-l cumpăra definitiv în vara anului viitor.

Andrei Coubiș a fost prezentat oficial de Sampdoria

„Sampdoria anunță că a obținut, sub formă de împrumut temporar și cu obligație de transfer definitiv de la A.C. Milan, drepturile federative ale fotbalistului Andrei Coubiș (născut la Milano pe 29 septembrie 2003). Fundașul s-a legat de clubul blucerchiato până la 30 iunie 2029”, au anunțat oficialii clubului din peninsulă.

De asemenea, Andrei Coubiș a oferit o primă reacție, după ce a ajuns la Sampdoria: ”Sunt gata să încep. Abia aștept să îi văd pe fani la stadion”, a transmis românul.

Coubiș a fost în lotul lui AC Milan pentru perioada de pregătire din această vară. Acesta a fost aspru criticat după prestația din amicalul cu Chelsea, în care și-a dat un autogol și a încasat cartonașul roșu.

În momentul de față, Andrei Coubiș este cotat la suma de 100.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Andrei Coubiş, meci de coşmar cu Chelsea!

Andrei Coubiş a fost încercat în perioada meciurilor amicale ale lui AC Milan de către antrenorul rossonerilor, Massimiliano Allegri. El a prins însă un meci de coşmar cu Chelsea, partidă pierdută de Milan cu 4-2.

Coubiş a stat pe teren numai 18 minute. Şi-a dat autogol în minutul 5, apoi, 13 minute mai târziu, l-a faultat din postură de ultim apărător pe Joao Pedro şi a văzut cartonaşul roşu.

Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapteMai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
Allegri l-a titularizat pe Andrei Coubiş, într-o linie de 3 fundaşi, din care mai făceau parte Terracciano şi Tomori. Coubiş a evoluat în banda dreaptă până la eliminare. La AC Milan a evoluat în amicalul cu Chelsea şi un alt român, Matteo Duţu (19 ani), care a intrat pe teren în minutul 73, înlocuindu-l pe Yunus Musah.

Site-ul de specialitate sofascore.ro i-a acordat nota 3 lui Andrei Coubiş pentru prestaţia dezamăgitoare a acestuia din amicalul cu Chelsea.

