Adrian Mazilu s-a întors în România pentru a semna cu Dinamo: "Am venit pentru a câştiga trofee şi a arăta cine sunt" - Antena Sport

Adrian Mazilu a revenit în România şi este pregătit să îşi relanseze cariera la Dinamo. Măcinat de accidentări, internaţionalul român de tineret nu a putut demonstra la Brighton, echipă la care a ajuns în ianuarie 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul jucător crescut la Academia Hagi urmează să semneze zilele următoare cu formaţia din Ştefan cel Mare. Andrei Nicolescu anunţase că s-a înţeles cu Mazilu încă din urmă cu câteva zile.

Adrian Mazilu, gata să semneze cu Dinamo: “Este un club foarte mare”

Adrian Mazilu speră acum să îşi relanseze cariera la Dinamo şi vrea să demonstreze că nu a fost o întâmplare transferul său la Brighton:

“Sunt bucuros să fiu aici. M-am întors cu gânduri destul de bune. Am venit să mă pun pe picioare, să arăt cine sunt. Cred că am lipsit o perioadă destul de bună, iar acum mă întorc pentru a reuși să am jocuri.

A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Am avut niște accidentări. Aveam alte așteptări, dar asta face parte din fotbal. Acum sunt bine și am reușit să trec peste.