Adrian Mazilu s-a întors în România pentru a semna cu Dinamo: "Am venit pentru a câştiga trofee şi a arăta cine sunt" - Antena Sport

Adrian Mazilu s-a întors în România pentru a semna cu Dinamo: “Am venit pentru a câştiga trofee şi a arăta cine sunt”

Publicat: 29 august 2025, 12:06

Adrian Mazilu / Profimedia

Adrian Mazilu a revenit în România şi este pregătit să îşi relanseze cariera la Dinamo. Măcinat de accidentări, internaţionalul român de tineret nu a putut demonstra la Brighton, echipă la care a ajuns în ianuarie 2024.

Fostul jucător crescut la Academia Hagi urmează să semneze zilele următoare cu formaţia din Ştefan cel Mare. Andrei Nicolescu anunţase că s-a înţeles cu Mazilu încă din urmă cu câteva zile.

Adrian Mazilu, gata să semneze cu Dinamo: “Este un club foarte mare”

Adrian Mazilu speră acum să îşi relanseze cariera la Dinamo şi vrea să demonstreze că nu a fost o întâmplare transferul său la Brighton:

“Sunt bucuros să fiu aici. M-am întors cu gânduri destul de bune. Am venit să mă pun pe picioare, să arăt cine sunt. Cred că am lipsit o perioadă destul de bună, iar acum mă întorc pentru a reuși să am jocuri.

A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Am avut niște accidentări. Aveam alte așteptări, dar asta face parte din fotbal. Acum sunt bine și am reușit să trec peste.

Nu pot să zic că există un regret. Am tras în fiecare zi la antrenamente ca să-mi revin, dar poate nu mi-a priit mie Anglia. Acum mă întorc acasă și vom vedea ce va fi de acum încolo.

Dinamo este un club foarte mare, un club de tradiție și au niște fani extraordinari. Cred că va fi un ajutor pentru mine pentru a avea jocuri în picioare, pentru a câștiga trofee și a arăta cine sunt”, a declarat Adrian Mazilu, potrivit sport.ro.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Mazilu la Dinamo: “E un jucător în care credem foarte mult”

Andrei Nicolescu a dezvăluit că întreaga tranzacţie este mai complicată, că toate detaliile se vor dezvălui în momentul în care se va oficializa transferul. Oficialul “câinilor” a subliniat şi faptul că se poate ajunge la peste un milion de euro, dacă se iau în calcul toate componentele:

“Încercăm să găsim soluţia. Probabil astăzi, cel puţin mâine. Copilul îşi doreşte, abia aşteaptă să vină. Mai sunt detalii cu Brighton în ceea ce priveşte zona contractuală.

Nu e aşa. E o clauză care e cumva în oglindă. Fiecare club îşi păstrează cumva un procent. E mai complicat, vom anunţa când se va oficializa.

E o sumă compusă din mai multe componente, cu toate componentele se poate ajunge la peste un milion. E o investiţie pentru că e un proiect, e un jucător în care credem foarte mult. E un acord de transfer definitiv. Contractul cu jucătorul va fi pe 4 sau 5 ani, vedem”, a declarat Andrei Nicolescu, la fanatik.ro.

