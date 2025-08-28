Andrei Nicolescu a dezvăluit cât o costă pe Dinamo, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu: "E o investiţie" - Antena Sport

Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, a vorbit despre transferul lui Adrian Mazilu de la Brighton. Oficialul “câinilor” a dezvăluit că cele două cluburi nu au ajuns încă la un numitor comun şi că mai sunt mici detalii care, speră Nicolescu, să se rezolve până vineri.
Joi dimineaţă a apărut vestea că Dinamo şi Brighton ar fi bătut palma pentru suma de 450.000 de euro, sumă care ar fi reprezentat doar 40% din drepturile federative ale internaţionalului român de tineret.
Andrei Nicolescu, despre transferul lui Mazilu la Dinamo: “E un jucător în care credem foarte mult”
La scurt timp, întrebat despre această sumă, Andrei Nicolescu a dezvăluit că întreaga tranzacţie este mai complicată, că toate detaliile se vor dezvălui în momentul în care se va oficializa transferul. Oficialul “câinilor” a subliniat şi faptul că se poate ajunge la peste un milion de euro, dacă se iau în calcul toate componentele:
“Încercăm să găsim soluţia. Probabil astăzi, cel puţin mâine. Copilul îşi doreşte, abia aşteaptă să vină. Mai sunt detalii cu Brighton în ceea ce priveşte zona contractuală.
Nu e aşa. E o clauză care e cumva în oglindă. Fiecare club îşi păstrează cumva un procent. E mai complicat, vom anunţa când se va oficializa.
E o sumă compusă din mai multe componente, cu toate componentele se poate ajunge la peste un milion. E o investiţie pentru că e un proiect, e un jucător în care credem foarte mult. E un acord de transfer definitiv. Contractul cu jucătorul va fi pe 4 sau 5 ani, vedem”, a declarat Andrei Nicolescu, la fanatik.ro.
