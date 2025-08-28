Andrei Nicolescu a dezvăluit cât o costă pe Dinamo, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu: "E o investiţie" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolescu a dezvăluit cât o costă pe Dinamo, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu: “E o investiţie”

Publicat: 28 august 2025, 13:24

Andrei Nicolescu a dezvăluit cât o costă pe Dinamo, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu: E o investiţie

Andrei Nicolescu / Sport Pictures

Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, a vorbit despre transferul lui Adrian Mazilu de la Brighton. Oficialul “câinilor” a dezvăluit că cele două cluburi nu au ajuns încă la un numitor comun şi că mai sunt mici detalii care, speră Nicolescu, să se rezolve până vineri.

Joi dimineaţă a apărut vestea că Dinamo şi Brighton ar fi bătut palma pentru suma de 450.000 de euro, sumă care ar fi reprezentat doar 40% din drepturile federative ale internaţionalului român de tineret.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Mazilu la Dinamo: “E un jucător în care credem foarte mult”

La scurt timp, întrebat despre această sumă, Andrei Nicolescu a dezvăluit că întreaga tranzacţie este mai complicată, că toate detaliile se vor dezvălui în momentul în care se va oficializa transferul. Oficialul “câinilor” a subliniat şi faptul că se poate ajunge la peste un milion de euro, dacă se iau în calcul toate componentele:

“Încercăm să găsim soluţia. Probabil astăzi, cel puţin mâine. Copilul îşi doreşte, abia aşteaptă să vină. Mai sunt detalii cu Brighton în ceea ce priveşte zona contractuală.

Nu e aşa. E o clauză care e cumva în oglindă. Fiecare club îşi păstrează cumva un procent. E mai complicat, vom anunţa când se va oficializa.

E o sumă compusă din mai multe componente, cu toate componentele se poate ajunge la peste un milion. E o investiţie pentru că e un proiect, e un jucător în care credem foarte mult. E un acord de transfer definitiv. Contractul cu jucătorul va fi pe 4 sau 5 ani, vedem”, a declarat Andrei Nicolescu, la fanatik.ro.

Cristi Borcea a venit cu un verdict dur pentru Dinamo

Cristi Borcea a vorbit despre situația lui Dinamo, după primele etape ale noului sezon. Fostul patron al „câinilor” a venit cu un verdict dur pentru echipa lui Zeljko Kopic.

După 7 meciuri disputate în noua stagiune de Liga 1, „câinii” au adunat 12 puncte. Până în momentul de față, Dinamo a înregistrat 3 victorii, 3 rezultate de egalitate și o înfrângere.

“Pe Dinamo, acum când vorbim noi, o văd între locul 5 și locul 7, nu cred că prind cupele europene. Și ei sunt conștienți. Depinde de politică. Au pe cei de le Renovatio în spate care sunt foarte serioși și foarte potenți. Depinde de politica lor, ce au vorbit.

Au luat numai tineri și au pierdut patru fotbaliști cu experiență mare… nu poți să progresezi. Cei tineri nu pot să crească decât dacă au jucători cu experiență în jurul lor. Asta spun, trebuie un mijlocaș și un vârf de atac, să poată să crească și ceilalți”, a spus Cristi Borcea, la prosport.ro.

