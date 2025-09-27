Adrian Mihalcea a răbufnit după UTA - Csikszereda 0-0: „Tot regulamentul este interpretabil” - Antena Sport

UTA Arad și Csikszereda au remizat sâmbătă, scor 0-0, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1. Formația antrenată de Adrian Mihalcea a jucat o reprză în 10 oameni, după ce Coman a fost eliminat în finalul primei părți.
La flash-interviu, antrenorul arădenilor a explicat că jucătorii trebuie să vină cu o schimbare de atitudine pentru a ieși din această pasă proastă și a comentat și decizia arbitrului de a elimina atacantul său.
Adrian Mihalcea, după remiza cu Csikszereda: „Dacă muncești cu jumătate de măsură, jumătate de măsură primești”
UTA Arad a obținut sâmbătă al șaptelea rezultat de egalitate în acest sezon, după ce a încheiat la egalitate partida de pe teren propriu cu nou promovata Csikszereda.
Formația gazdă a fost nevoită să evolueze timp de o repriză în inferioritate numerică, dar asta nu i-a oprit pe arădeni să irosească mari ocazii de gol la poarta ciucanilor. După fluierul final, Mihalcea a analizat jocul echipei, dar a comentat și eliminarea lui Coman.
„Ne-am complicat noi repriza a doua. Începusem relativ bine prima parte a jocului. Le-am spus să nu desconsiderăm orice echipă, totul se joacă pe teren. E o reacție bună în a doua repriză, în 10. Noi am avut și o bară, dar și câteva acțiuni de a marca.
E păcat că nu înțelegem că dacă muncești cu jumătate de măsură, jumătate de măsură primești. Trebuie să fim mult mai atenți, cu toate coatele ridicate, pentru că se dau cartonașe. Bine că nu am pierdut și avem jumătate de pahar plin.
Nu știu ce să zic despre eliminare. Tot regulamentul este interpretabil. Totul e în funcție de interpretarea arbitrului. Se pare că am uitat să câștigăm”.
Adrian Mihalcea: „Jucătorii trebuie să fie mai raționali”
„E o perioadă în care pare că nu avem plăcerea de a juca de la început. Lupta nu se termină astăzi, vom continua. Important e să analizăm foarte bine ceea ce am greșit. Trebuie să fie și ei mai raționali (n.r. jucătorii).
Nu văd nimic pierdut, suntem într-o poziție ok. Un punct pe fiecare meci, pentru a spera la mai mult, nu sunt de ajuns”, a declarat Adrian Mihalcea la finalul jocului, potrivit digisport.ro.
- Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din “Primvs derby”, pe Ilie Oană. Echipele de start
- Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine”
- UTA Arad – Csikszereda 0-0. Arădenii salveză un punct în inferioritate numerică
- „Când ești patron la Rapid, îți asumi”. Dan Șucu, taxat de fanii giuleșteni. Ce au cerut urgent la echipă
- “Sunt rari jucătorii ca el”. Oficialul din Liga 1 “se înclină” în fața unui fotbalist de la revelația sezonului