Adrian Mihalcea a răbufnit după UTA - Csikszereda 0-0: „Tot regulamentul este interpretabil” - Antena Sport

UTA Arad și Csikszereda au remizat sâmbătă, scor 0-0, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1. Formația antrenată de Adrian Mihalcea a jucat o reprză în 10 oameni, după ce Coman a fost eliminat în finalul primei părți.

La flash-interviu, antrenorul arădenilor a explicat că jucătorii trebuie să vină cu o schimbare de atitudine pentru a ieși din această pasă proastă și a comentat și decizia arbitrului de a elimina atacantul său.

Adrian Mihalcea, după remiza cu Csikszereda: „Dacă muncești cu jumătate de măsură, jumătate de măsură primești”

UTA Arad a obținut sâmbătă al șaptelea rezultat de egalitate în acest sezon, după ce a încheiat la egalitate partida de pe teren propriu cu nou promovata Csikszereda.

Formația gazdă a fost nevoită să evolueze timp de o repriză în inferioritate numerică, dar asta nu i-a oprit pe arădeni să irosească mari ocazii de gol la poarta ciucanilor. După fluierul final, Mihalcea a analizat jocul echipei, dar a comentat și eliminarea lui Coman.

„Ne-am complicat noi repriza a doua. Începusem relativ bine prima parte a jocului. Le-am spus să nu desconsiderăm orice echipă, totul se joacă pe teren. E o reacție bună în a doua repriză, în 10. Noi am avut și o bară, dar și câteva acțiuni de a marca.