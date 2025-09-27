UTA Arad - Csikszereda 0-0. Arădenii salveză un punct în inferioritate numerică - Antena Sport

Închide meniul
UTA Arad – Csikszereda 0-0. Arădenii salveză un punct în inferioritate numerică

Daniel Işvanca Publicat: 27 septembrie 2025, 17:07

UTA Arad - Csikszereda / SPORT PICTURES

UTA Arad și Csikszereda au remizat sâmbătă, în primul meci al zilei din Liga 1. Formația antrenată de Adrian Mihalcea a jucat o repriză în inferioritate numerică, după ce atacantul Marius Coman a văzut cartonașul roșu în finalul primei părți.

Este al șaptelea rezultat de egalitate al celor de la UTA în acest sezon și al treilea consecutiv. Arădenii nu au mai câștigat în campionat din 9 august, de la un 2-1 cu Farul Constanța.

UTA a ajuns la 7 egaluri în Liga 1

La Arad, gazdele au avut prima şansă de gol în minutul 7, când reluarea din careu a lui Alin Roman a trecut peste poarta lui Pap. Şi Tzionis a trimis pe lângă bară, la colţul lung, în minutul 10, iar replica oaspeţilor a venit de la şutul expediat, tot puţin pe lângă bară, de Bakos, în minutul 25.

Trei minute mai târziu Alin Roman a încercat o reluare spectaculoasă, care nu şi-a atins ţinta, iar gazdele au rămas în zece odată cu minutul 44, când Marius Coman a primit al doilea galben şi a fost eliminat. În partea secundă cea mai mare ocazie a fost irosită de arădeni, care au lovit bara, în minutul 71, prin Iacob.

Elevii lui Adi Mihalcea nu au reuşit însă să înscrie şi meciul s-a terminat la egalitate, 0-0. Pentru UTA este al şaptelea egal, arădenii având 16 puncte, care o plasează pe locul 7, în timp ce Csikszereda e penultima, cu cinci puncte, anunță news.ro.

1 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 2 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 3 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 4 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Isenko salvează dramatic un punct pentru olteni
