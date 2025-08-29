Adrian Mihalcea a tras un semnal de alarmă după ce UTA a suferit prima înfrângere a sezonului, cu Rapid! - Antena Sport

Antrenorul formaţiei UTA, Adrian Mihalcea, le-a transmis un semnal de alarmă jucătorilor săi după ce arădenii au suferit prima înfrângere a sezonului în meciul cu Rapid.
Mihalcea i-a avertizat pe fotbaliştii săi că riscă să alunece pe o pantă descendentă şi să sufere şi alte înfrângeri.
Adrian Mihalcea, după Rapid – UTA 2-0: “E foarte uşor să cazi în partea cealaltă”
El a recunoscut superioritatea Rapidului. A subliniat că fotbaliştii lui au comis multe erori individuale în prima repriză. Mihalcea a fost foarte nemulţumit de prestaţia fotbaliştilor săi din prima repriză a meciului cu Rapid, atunci când aceştia au şi primit ambele goluri.
“Primele impresii, în seara asta nu am făcut un meci strălucit. Recunosc lucrul acesta. Prima repriză foarte slabă. Ne-au dominat, am făcut foarte multe greşeli individuale. Nu am reuşit să le punem aproape deloc probleme.
Am revenit de la cabine mai bine, dar nu cu o presiune prea mare pusă pe apărarea lor.
Felicit echipa Rapidului, mult mai determinată, calitate superioară faţă de ce am arătat noi astăzi.
“Când nu greşeşte unul, greşeşte celălalt. Vom lucra şi mai mult”
(n.r: Se poate simţi oboseala după meciul de Cupă?) Ne-am dorit să mergem mai departe şi în Cupă. Ei ştiau lucrul acesta. Am gestionat cât am putut de bine situaţia. Contrar aşteptărilor noastre, unii jucători nu au evoluat bine. O să facem o analiză. Cred că totul a fost mental. Trebuie să îţi depăşeşti condiţia dacă vrei să realizezi lucruri importante.
Exersăm, vom exersa în continuare. Din păcate, pierdem puncte. Când nu greşeşte unul, greşeşte celălalt. Vom lucra şi mai mult.