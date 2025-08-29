Adrian Mihalcea a tras un semnal de alarmă după ce UTA a suferit prima înfrângere a sezonului, cu Rapid! - Antena Sport

Antrenorul formaţiei UTA, Adrian Mihalcea, le-a transmis un semnal de alarmă jucătorilor săi după ce arădenii au suferit prima înfrângere a sezonului în meciul cu Rapid.

Mihalcea i-a avertizat pe fotbaliştii săi că riscă să alunece pe o pantă descendentă şi să sufere şi alte înfrângeri.

Adrian Mihalcea, după Rapid – UTA 2-0: “E foarte uşor să cazi în partea cealaltă”

El a recunoscut superioritatea Rapidului. A subliniat că fotbaliştii lui au comis multe erori individuale în prima repriză. Mihalcea a fost foarte nemulţumit de prestaţia fotbaliştilor săi din prima repriză a meciului cu Rapid, atunci când aceştia au şi primit ambele goluri.

“Primele impresii, în seara asta nu am făcut un meci strălucit. Recunosc lucrul acesta. Prima repriză foarte slabă. Ne-au dominat, am făcut foarte multe greşeli individuale. Nu am reuşit să le punem aproape deloc probleme.

Am revenit de la cabine mai bine, dar nu cu o presiune prea mare pusă pe apărarea lor.