Adrian Mihalcea a tras un semnal de alarmă după ce UTA a suferit prima înfrângere a sezonului, cu Rapid! - Antena Sport

Adrian Mihalcea a tras un semnal de alarmă după ce UTA a suferit prima înfrângere a sezonului, cu Rapid!

Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Mihalcea a tras un semnal de alarmă după ce UTA a suferit prima înfrângere a sezonului, cu Rapid!

Adrian Mihalcea a tras un semnal de alarmă după ce UTA a suferit prima înfrângere a sezonului, cu Rapid!

Publicat: 29 august 2025, 22:43

Adrian Mihalcea a tras un semnal de alarmă după ce UTA a suferit prima înfrângere a sezonului, cu Rapid!

Adrian Mihalcea / Sport Pictures

Antrenorul formaţiei UTA, Adrian Mihalcea, le-a transmis un semnal de alarmă jucătorilor săi după ce arădenii au suferit prima înfrângere a sezonului în meciul cu Rapid.

Mihalcea i-a avertizat pe fotbaliştii săi că riscă să alunece pe o pantă descendentă şi să sufere şi alte înfrângeri.

Adrian Mihalcea, după Rapid – UTA 2-0: “E foarte uşor să cazi în partea cealaltă”

El a recunoscut superioritatea Rapidului. A subliniat că fotbaliştii lui au comis multe erori individuale în prima repriză. Mihalcea a fost foarte nemulţumit de prestaţia fotbaliştilor săi din prima repriză a meciului cu Rapid, atunci când aceştia au şi primit ambele goluri.

Primele impresii, în seara asta nu am făcut un meci strălucit. Recunosc lucrul acesta. Prima repriză foarte slabă. Ne-au dominat, am făcut foarte multe greşeli individuale. Nu am reuşit să le punem aproape deloc probleme.

Am revenit de la cabine mai bine, dar nu cu o presiune prea mare pusă pe apărarea lor.

Felicit echipa Rapidului, mult mai determinată, calitate superioară faţă de ce am arătat noi astăzi.

“Când nu greşeşte unul, greşeşte celălalt. Vom lucra şi mai mult”

(n.r: Se poate simţi oboseala după meciul de Cupă?) Ne-am dorit să mergem mai departe şi în Cupă. Ei ştiau lucrul acesta. Am gestionat cât am putut de bine situaţia. Contrar aşteptărilor noastre, unii jucători nu au evoluat bine. O să facem o analiză. Cred că totul a fost mental. Trebuie să îţi depăşeşti condiţia dacă vrei să realizezi lucruri importante.

Exersăm, vom exersa în continuare. Din păcate, pierdem puncte. Când nu greşeşte unul, greşeşte celălalt. Vom lucra şi mai mult.

(n.r. A fost penalty la Petrila?) Mi-a fost destul de greu să văd. A existat VAR-ul. Dacă o fi fost, nu cred că schimba ceva.

Trebuie să fim echilibraţi. E foarte uşor să cazi în partea cealaltă şi să nu reuşeşti să câştigi mai multe meciuri. Nu cred că suporterii noştri se gândeau atât de departe (n.r. ca UTA să fie neînvinsă timp de 7 etape). Vrem să continuăm să strângem puncte”, a declarat Adrian Mihalcea pentru digisport.ro după Rapid – UTA 2-0.

Rapid – UTA 2-0. Arădenii au suferit prima înfrângere a sezonului

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia UTA Arad, în primul meci al etapei a opta din Liga 1.

Pe Giuleşti, prima ocazie a gazdelor a venit în minutul 12, la şutul lui Alex Dobre de la marginea careului, însă elevii lui Gâlcă au reuşit să deschidă scorul după numai un minut, când Petrila a executat un corner şi Denis Ciobotariu a înscris cu o lovitură de cap. Minutul 30 a adus al doilea gol al Rapidului, după o centrare a lui Borza, Alex Dobre trimiţând în plasă din faţa porţii. Prima parte s-a încheiat cu o fază la care rapidiştii au cerut penalty, după o cădere a lui Petrila în careul arădean, în urma unui contact cu Ţuţu, dar arbitrul Marian Barbu nu a dat nimic.

Gazdele şi-au continuat dominarea şi în repriza secundă, iar Dejan Iliev a respins excelent la şutul din careu expediat de Petrila, în minutul 69. După două minute Hakim Abdallah şi Marius Coman nu l-au putut învinge pe Aioani, iar Rapid s-a impus cu 2-0.

Rapid este a doua în clasament, cu 18 puncte, în timp ce UTA pierde primul meci stagional şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a treia în clasament.

 

22:12
Anunţul tranşant al lui Mihai Stoica despre transferuri, după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League!
21:56
Claudiu Petrila, un car de nervi după ce arbitrul nu i-a dat penalty! Gesturile vedetei Rapidului
21:53
Rapid – UTA 2-0. Denis Ciobotariu şi Alex Dobre au înscris! Giuleştenii s-au apropiat la un punct de lider
21:34
EXCLUSIVReacţia lui Ionuţ Lupescu după ce Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile cu Canada şi Cipru!
21:22
Gestul lui Dan Şucu pentru Victor Angelescu după ce Alex Dobre a marcat al doilea gol al Rapidului cu UTA!
21:06
Diana Şucu, “explozie” de bucurie după ce Denis Ciobotariu a marcat primul lui gol al sezonului!
