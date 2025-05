Adrian Mititelu i-a stabilit preţul lui Blănuţă! Dezvăluiri de la negocierile cu Gigi Becali şi Dan Şucu - Antena Sport

Adrian Mititelu vine cu dezvăluiri de ultimă oră despre viitorul lui Vladislav Blănuţă. Atacantul a impresionat în tricoul celor de la U Cluj, dar va reveni la FCU Craiova la finalul sezonului. Nu va rămâne însă în Bănie pentru că are mai multe oferte. E dorit de FCSB şi Rapid, dar şeful craiovenilor ar vrea să îl cedeze în străinătate.

Mai mult, Adrian Mititelu a spus clar. Nu vrea să renunţe la atacant fără minim trei milioane de euro.

Adrian Mititelu i-a decis soarta lui Vladislav Blănuţă

Adrian Mititelu spune că Vladislav Blănuţă are o clauză de reziliere de 6 milioane de euro, dar ar fi mulţumit şi cu 3 milioane de euro. „De la 3 milioane de euro în sus. Mai jos nici nu se pune problema. Eu pot să mai aștept un an să stau cu el așa. Are o clauză de reziliere (n.r. – 6 milioane de euro). E și un băiat serios și profesionist și are toate șansele să ajungă foarte sus”, a spus Mititelu, conform fanatik.ro.

Patronul de la FCU Craiova recunoaşte că a avut mai multe oferte pentru jucătorul său, dar nimic nu este bătut în cuie. Trage speranţe că Blănuţă va fi şi în lotul echipei naţionale pentru World Cup 2026 dacă tricolorii se vor califica la turneul final. „Este un jucător care e dorit de multe cluburi, cel puțin la nivel de întrebări. E în ascensiune, vârsta îl ajută. A avut un sezon bun la Cluj. Putea să fie și mai bun, dacă jocul echipei l-ar fi avantajat, dacă antrenorul era puțin mai curajos. Eu zic că e un jucător care va avea o evoluție și mai bună anul viitor indiferent de echipa la care va merge. Eu îl cunosc foarte bine și pariez că va fi un jucător foarte bun al României.

Eu visez ca anul viitor să joace la o echipă foarte bună din Europa și să ajungă la naționala României. Dacă ajungem la turneul final, speranța mea e ca el să fie măcar în lot”, a declarat Adrian Mititelu.