Veste excelentă pentru Costel Gâlcă! Care este starea lui Andrei Borza și când va juca din nou - Antena Sport

Veste excelentă pentru Costel Gâlcă! Care este starea lui Andrei Borza și când va juca din nou

Liga 1

Veste excelentă pentru Costel Gâlcă! Care este starea lui Andrei Borza și când va juca din nou

Daniel Işvanca Publicat: 28 noiembrie 2025, 16:22

Veste excelentă pentru Costel Gâlcă! Care este starea lui Andrei Borza și când va juca din nou

Andrei Borza / SPORT PICTURES

Sunt deja mai bine de două luni de când Andrei Borza nu a mai jucat pentru Rapid București într-un meci oficial, însă Giovanni Becali a venit cu vești bune pentru antrenorul Costel Gâlcă.

Fundașul stânga despre care se vorbea că este urmărit de cluburi din Serie A a intrat pe ultima sută de metri în procesul de recuperare și va primi curând undă verde pentru a reveni pe gazon.

Când revine Andrei Borza. Anunțul făcut de Giovanni Becali

Andrei Borza nu a mai jucat de trei luni pentru Rapid București, din cauza unei accidentări care i-a dat mari bătăi de cap. Fundașul stânga al giuleștenilor a urmat un proces de recuperare și este la doar un pas de a revenit pe gazon.

Giovanni Becali a vorbit despre situația fotbalistului cotat la 2,5 milioane de euro și a explicat că acesta ar putea reveni pe teren la următorul meci al echipei lui Gâlcă.

„Borza e refăcut complet. Am vorbit cu Mauro Pederzoli, doctorul nu mai are nicio problemă. Azi (n.r. – vineri, 28 noiembrie) are un control la mușchiul piciorului stâng să vadă dacă mai e ceva de întărit.

După care, dacă se antrenează toată săptămâna viitoare… Bineînțeles, antrenorul decide. Dar, săptămâna viitoare pentru el e importantă. Au și Cupă între timp, dacă ar fi în stare să joace și acolo 10-15 minute ar fi perfect.

Dacă va fi antrenat bine toată săptămâna, sper să joace în următoarea etapă. Nu weekend-ul ăsta, celălalt, pe 7-8, când joacă la Botoșani. A pierdut 2 săptămâni”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: "Dacă ăla doarme, ce să facem?" 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
