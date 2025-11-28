Veste excelentă pentru Costel Gâlcă! Care este starea lui Andrei Borza și când va juca din nou - Antena Sport

Sunt deja mai bine de două luni de când Andrei Borza nu a mai jucat pentru Rapid București într-un meci oficial, însă Giovanni Becali a venit cu vești bune pentru antrenorul Costel Gâlcă.
Fundașul stânga despre care se vorbea că este urmărit de cluburi din Serie A a intrat pe ultima sută de metri în procesul de recuperare și va primi curând undă verde pentru a reveni pe gazon.
Când revine Andrei Borza. Anunțul făcut de Giovanni Becali
Andrei Borza nu a mai jucat de trei luni pentru Rapid București, din cauza unei accidentări care i-a dat mari bătăi de cap. Fundașul stânga al giuleștenilor a urmat un proces de recuperare și este la doar un pas de a revenit pe gazon.
Giovanni Becali a vorbit despre situația fotbalistului cotat la 2,5 milioane de euro și a explicat că acesta ar putea reveni pe teren la următorul meci al echipei lui Gâlcă.
„Borza e refăcut complet. Am vorbit cu Mauro Pederzoli, doctorul nu mai are nicio problemă. Azi (n.r. – vineri, 28 noiembrie) are un control la mușchiul piciorului stâng să vadă dacă mai e ceva de întărit.
După care, dacă se antrenează toată săptămâna viitoare… Bineînțeles, antrenorul decide. Dar, săptămâna viitoare pentru el e importantă. Au și Cupă între timp, dacă ar fi în stare să joace și acolo 10-15 minute ar fi perfect.
Dacă va fi antrenat bine toată săptămâna, sper să joace în următoarea etapă. Nu weekend-ul ăsta, celălalt, pe 7-8, când joacă la Botoșani. A pierdut 2 săptămâni”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.
