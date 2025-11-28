Veste excelentă pentru Costel Gâlcă! Care este starea lui Andrei Borza și când va juca din nou - Antena Sport

Sunt deja mai bine de două luni de când Andrei Borza nu a mai jucat pentru Rapid București într-un meci oficial, însă Giovanni Becali a venit cu vești bune pentru antrenorul Costel Gâlcă.

Fundașul stânga despre care se vorbea că este urmărit de cluburi din Serie A a intrat pe ultima sută de metri în procesul de recuperare și va primi curând undă verde pentru a reveni pe gazon.

Când revine Andrei Borza. Anunțul făcut de Giovanni Becali

Andrei Borza nu a mai jucat de trei luni pentru Rapid București, din cauza unei accidentări care i-a dat mari bătăi de cap. Fundașul stânga al giuleștenilor a urmat un proces de recuperare și este la doar un pas de a revenit pe gazon.

Giovanni Becali a vorbit despre situația fotbalistului cotat la 2,5 milioane de euro și a explicat că acesta ar putea reveni pe teren la următorul meci al echipei lui Gâlcă.

„Borza e refăcut complet. Am vorbit cu Mauro Pederzoli, doctorul nu mai are nicio problemă. Azi (n.r. – vineri, 28 noiembrie) are un control la mușchiul piciorului stâng să vadă dacă mai e ceva de întărit.