Gigi Becali, dezvăluire incredibilă: "Când vin de la echipa naţională, jucătorii sunt praf, sunt distruşi" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut o dezvăluire incendiară legată de situaţia jucătorilor de la FCSB. Fotbaliştii ar avea probleme fizice după ce se întorc de la acţiunile echipei naţionale condusă de Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ștefan Târnovanu, Darius Olaru, Daniel Bîrligea, David Miculescu şi Florin Tănase sunt jucătorii pe care Mircea Lucescu i-a avut la naţională la ultima acţiune, dubla cu Bosnia (1-3) şi San Marino (7-1).

Dezvăluirile făcute de Gigi Becali despre jucători

“Sunt oameni pe care îi respect prea mult, cum e Mircea Lucescu. Dar lucrurile astea trebuie să le ştiţi. Când vin de la echipa naţională, sunt praf. De ce? Nu ştiu. Nu vreau să spun că are Lucescu ceva, dar ei vin praf de la echipa naţională. Sunt distruşi.

Părerea mea e aşa: antrenorul echipei naţionale trebuie să aibă o muncă mult mai complexă, legătura cu toate cluburile, cu preşedinţi, cu preparatori sau antrenori. Să ştie ce pregătiri au făcut şi să ia legatura cu specialişti, mai ales la cluburile care dau 4-5 jucători.

La echipa mare nu s-au cerut informaţii. Nu ar rost să vorbim mai profund. Trebuie să aibă la naţională specialişti, care să ia legătura cu cei de la club. Nu mai merge cu aleargă 20 de kilometri, acum totul e cu inteligenţă artificială. Trebuie specialişti.