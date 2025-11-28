Gigi Becali a anunţat decizia finală în cazul lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a transmis un nou mesaj legat de viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii la FCSB.
Patronul FCSB-ului nu îşi schimbă hotărârea de a continua cu cei doi, în ciuda rezultatelor slabe din ultima perioadă.
Gigi Becali continuă cu Charalambous şi Pintilii pe banca tehnică: “Eu sunt vinovatul”
“Poate oamenii califică echipa, poate iau campionatul, că ce mare lucru, sunt 7 puncte înjumătăţite.
Eu sunt un om drept, nu sunt ei vinovaţii, n-au nicio vină.
Eu sunt vinovatul, că eu m-am impus, eu fac echipa, eu fac schimbările”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.
FCSB a obţinut un rezultat ruşinos la Belgrad, 0-1 cu Steaua Roşie Belgrad, în condiţiile în care campioana României a evoluat în superioritate numerică din minutul 27. FCSB a primit gol în 10 oameni, apoi sârbii au mai avut o ocazie uriaşă de a duce scorul la 2-0, din situaţie de 1 la 1 cu Târnovanu. FCSB a avut şi ea o bară, prin Cisotti.
FCSB e pe locul 31 în Europa League, cu numai 3 puncte după 5 etape. Nici în campionat FCSB nu stă deloc bine. Campioana ultimelor două sezoane e pe locul 10, cu 21 de puncte. Etapa următoare FCSB va juca chiar împotriva lui Farul, care ocupă ultima poziţie de play-off. Constănţenii au în acest moment 5 puncte peste FCSB.
- “Ce faci dacă te sună Gigi să vii la FCSB?” Răspunsul lui Marius Şumudică!
- Gigi Becali, dezvăluire incredibilă: “Când vin de la echipa naţională, jucătorii sunt praf, sunt distruşi”
- Veste excelentă pentru Costel Gâlcă! Care este starea lui Andrei Borza și când va juca din nou
- Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea”
- Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1