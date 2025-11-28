Gigi Becali a anunţat decizia finală în cazul lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii! - Antena Sport

Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, pe banca FCSB-ului / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) a transmis un nou mesaj legat de viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii la FCSB.

Patronul FCSB-ului nu îşi schimbă hotărârea de a continua cu cei doi, în ciuda rezultatelor slabe din ultima perioadă.

Gigi Becali continuă cu Charalambous şi Pintilii pe banca tehnică: “Eu sunt vinovatul”

“Poate oamenii califică echipa, poate iau campionatul, că ce mare lucru, sunt 7 puncte înjumătăţite.

Eu sunt un om drept, nu sunt ei vinovaţii, n-au nicio vină.

Eu sunt vinovatul, că eu m-am impus, eu fac echipa, eu fac schimbările”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.