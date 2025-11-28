Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunţat decizia finală în cazul lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a anunţat decizia finală în cazul lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii!

Gigi Becali a anunţat decizia finală în cazul lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii!

Publicat: 28 noiembrie 2025, 16:30

Comentarii
Gigi Becali a anunţat decizia finală în cazul lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii!

Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, pe banca FCSB-ului / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) a transmis un nou mesaj legat de viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul FCSB-ului nu îşi schimbă hotărârea de a continua cu cei doi, în ciuda rezultatelor slabe din ultima perioadă.

Gigi Becali continuă cu Charalambous şi Pintilii pe banca tehnică: “Eu sunt vinovatul”

“Poate oamenii califică echipa, poate iau campionatul, că ce mare lucru, sunt 7 puncte înjumătăţite.

Eu sunt un om drept, nu sunt ei vinovaţii, n-au nicio vină.

Eu sunt vinovatul, că eu m-am impus, eu fac echipa, eu fac schimbările”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

FCSB a obţinut un rezultat ruşinos la Belgrad, 0-1 cu Steaua Roşie Belgrad, în condiţiile în care campioana României a evoluat în superioritate numerică din minutul 27. FCSB a primit gol în 10 oameni, apoi sârbii au mai avut o ocazie uriaşă de a duce scorul la 2-0, din situaţie de 1 la 1 cu Târnovanu. FCSB a avut şi ea o bară, prin Cisotti.

FCSB e pe locul 31 în Europa League, cu numai 3 puncte după 5 etape. Nici în campionat FCSB nu stă deloc bine. Campioana ultimelor două sezoane e pe locul 10, cu 21 de puncte. Etapa următoare FCSB va juca chiar împotriva lui Farul, care ocupă ultima poziţie de play-off. Constănţenii au în acest moment 5 puncte peste FCSB.

Vremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 gradVremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 grad
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Activitatea va fi limitată drastic
Observator
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Activitatea va fi limitată drastic
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
Fanatik.ro
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
18:02
Sorin Paraschiv, discurs dur după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: „Tănase, scutură-i puțin!”
17:49
Ronaldinho a ajuns în România! Starul brazilian, asaltat de fani: “Aştept cu nerăbdare meciul”
17:24
Florentino Perez s-a răzgândit! Fotbalistul nu mai este dorit de Real Madrid
17:07
“Ce faci dacă te sună Gigi să vii la FCSB?” Răspunsul lui Marius Şumudică!
16:54
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 noiembrie
16:46
VIDEOSchimbare la CSM București! Un nume uriaș din handbalul feminin vine pe banca „tigroaicelor”
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 4 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 5 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând