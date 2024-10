Adrian Mutu a criticat transferurile de la Rapid! Jucătorii luaţi la ţintă: "Sub aşteptări / Investiţie eşuată!" - Antena Sport

Adrian Mutu a criticat transferurile realizate de Rapid. Fostul antrenor al giuleştenilor s-a convins şi a transmis că nu l-ar fi adus niciodată în Giuleşti pe Borisav Burmaz, atacant care nu a marcat niciun gol, în acest sezon.

După plecarea lui Albion Rrahmani, niciun atacant de la Rapid nu a reuşit să înscrie. Borisav Burmaz şi Timotej Jambor nu au nicio reuşită în tricoul giuleştenilor, în acest sezon.

Adrian Mutu a criticat transferurile de la Rapid

Date fiind aceste cifre dezastruoase, Adrian Mutu a transmis că el nu ar fi luat decizia să-l transfere pe Borisav Burmaz, dacă încă o antrena pe Rapid. „Briliantul” a subliniat că sârbul nu are constanţă în joc.

„E un jucător util, în primul rând nu cred că este un atacant. Cred că poziția lui ideală este în spatele vârfului sau atacant lateral. Nu l-aș fi transferat, pentru că are un stâng extraordinar, este un luptător, însă este foarte discontinuu.

Am văzut niște goluri extraordinare din partea lui Burmaz, am văzut un început foarte bun din partea lui Burmaz când a venit la Rapid. A dat niște goluri foarte importante cu Bergodi, după s-a stins. Este discontinuu, iar la echipe mari nu te așteaptă nimeni. Este sub așteptările Rapidului”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.