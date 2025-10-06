Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova: "Are un caracter bun" - Antena Sport

Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova, scor 1-0, din etapa a 12-a din Liga 1. “Briliantul” l-a remarcat pe Alexandru Stoian, tânărul atacant care a fost titular în duelul cu oltenii.

Stoian a îndeplinit regula U21 la FCSB în partida de pe Arena Naţională. El l-a înlocuit în primul 11 pe Mihai Toma, cel care evolua ca under pentru campioană.

Adrian Mutu a analizat prestaţia celor de la FCSB din meciul cu Universitatea Craiova şi a transmis că prin victoria obţinută, roş-albaştrii dau mari semne de revenire după începutul dezastruos de sezon din Liga 1.

“FCSB nu are toți jucătorii în formă, încă, dar au știut să interpreteze acest derby. La nivelul la care sunt acum au scos maxim din acest meci. Și cel mai important e că au mai redus diferența de puncte din clasament. Nu era totul încheiat dacă ar fi câștigat Craiova puncte, dar pentru FCSB, la moral, e foarte important acest meci. Începe să își revină și FCSB și CFR, iar campionatul o să devină mai puternic. Cele două echipe își vor reveni și vor intra în play-off.

Cu derby-ul ăsta, FCSB a făcut un pas important și a dat și un semnal către celelalte că e în revenire de formă și că va fi acolo. E inimaginabil să vezi un play-off fără FCSB și CFR.