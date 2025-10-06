Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova: "Are un caracter bun" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova: “Are un caracter bun”

Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova: “Are un caracter bun”

Publicat: 6 octombrie 2025, 14:29

Comentarii
Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova: Are un caracter bun

Adrian Mutu, în timpul unui meci / Profimedia

Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova, scor 1-0, din etapa a 12-a din Liga 1. “Briliantul” l-a remarcat pe Alexandru Stoian, tânărul atacant care a fost titular în duelul cu oltenii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stoian a îndeplinit regula U21 la FCSB în partida de pe Arena Naţională. El l-a înlocuit în primul 11 pe Mihai Toma, cel care evolua ca under pentru campioană.

Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova

Adrian Mutu a analizat prestaţia celor de la FCSB din meciul cu Universitatea Craiova şi a transmis că prin victoria obţinută, roş-albaştrii dau mari semne de revenire după începutul dezastruos de sezon din Liga 1.

“FCSB nu are toți jucătorii în formă, încă, dar au știut să interpreteze acest derby. La nivelul la care sunt acum au scos maxim din acest meci. Și cel mai important e că au mai redus diferența de puncte din clasament. Nu era totul încheiat dacă ar fi câștigat Craiova puncte, dar pentru FCSB, la moral, e foarte important acest meci. Începe să își revină și FCSB și CFR, iar campionatul o să devină mai puternic. Cele două echipe își vor reveni și vor intra în play-off.

Cu derby-ul ăsta, FCSB a făcut un pas important și a dat și un semnal către celelalte că e în revenire de formă și că va fi acolo. E inimaginabil să vezi un play-off fără FCSB și CFR.

Reclamă
Reclamă

Îl știm de mult pe Stoian, nu e vreo mare noutate. E un puști care oscilează puțin în jocuri. Are jocuri foarte bune, are momente mai puțin bune. Ca și momentele lui dintr-un meci, are momente bune, are momente când dispare. Dar fiind tânăr, e un jucător de mare viitor.

(n.r. – E jucător de viitor?) E foarte tânăr, are un fizic foarte bun, are tehnică bună. Dacă prinde minute, înseamnă că are un caracter bun. Altfel nu prindea echipa la FCSB”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Observator
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
Fanatik.ro
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
13:41
EXCLUSIVIanis Hagi resimte presiunea înainte de România – Austria: “Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici”
13:39
Adrian Porumboiu, analiză dură pentru prestaţia lui Istvan Kovacs: “Stânjenitoare…”
13:37
Gigi Becali, replică devastatoare pentru Sorin Cârţu după fazele controversate din FCSB – Craiova: “Penibilitate”
13:30
Rodri, OUT de la naţională după ce s-a accidentat. Noi probleme pentru fostul Balon de Aur
13:21
Daria Kasatkina a ajuns la capătul puterilor: “Sunt la limita rezistenţei şi nu sunt singură”
13:09
“Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”