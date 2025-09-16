Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: "Sunt buni cu echipe medii spre slabe" - Antena Sport

Adrian Mutu i-a spulberat lui Dinamo visul suprem, acela de a câştiga campionatul. “Briliantul” a declarat că echipa lui Zeljko Kopic nu are forţa necesară pentru a cuceri primul titlu în Liga 1 după o pauză de 19 ani.

Adrian Mutu a mai punctat faptul că Dinamo prestează un joc excelent în partidele în care înfruntă echipe din partea a doua a clasamentului. “Câinii” au învins-o pe Petrolul în ultima rundă, scor 3-0, şi au revenit pe podium.

Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem

Adrian Mutu a declarat şi faptul că dacă va intra în play-off, Dinamo nu va avea forţa necesară pentru a se bate de la egal la egal cu celelalte formaţii.

“Dinamo mi se pare în nota ei. În afară de începutul dificil pe care l-a avut, și-a revenit și e pe drumul ei. Dinamo e o echipă bună cu echipele medii spre slabe. (n.r. – De ce spui asta că a bătut cu 4-3 campioana României?) A bătut după 10 ani, se mai întâmplă și câte o excepție.

Și Rapid i-a bătut anul trecut de două ori pe FCSB. Nu asta e ideea, că nu te compari cât de bun ești atunci când bați pe FCSB. Cred că Dinamo mai are nevoie de întăriri, de jucători mult mai buni ca să emită pretenții la campionat.