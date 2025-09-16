Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: "Sunt buni cu echipe medii spre slabe" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: "Sunt buni cu echipe medii spre slabe"

Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: "Sunt buni cu echipe medii spre slabe"

Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe”

Publicat: 16 septembrie 2025, 11:53

Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: Sunt buni cu echipe medii spre slabe

Jucătorii lui Dinamo, în meciul cu Petrolul/ Sport Pictures

Adrian Mutu i-a spulberat lui Dinamo visul suprem, acela de a câştiga campionatul. “Briliantul” a declarat că echipa lui Zeljko Kopic nu are forţa necesară pentru a cuceri primul titlu în Liga 1 după o pauză de 19 ani.

Adrian Mutu a mai punctat faptul că Dinamo prestează un joc excelent în partidele în care înfruntă echipe din partea a doua a clasamentului. “Câinii” au învins-o pe Petrolul în ultima rundă, scor 3-0, şi au revenit pe podium.

Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem

Adrian Mutu a declarat şi faptul că dacă va intra în play-off, Dinamo nu va avea forţa necesară pentru a se bate de la egal la egal cu celelalte formaţii.

“Dinamo mi se pare în nota ei. În afară de începutul dificil pe care l-a avut, și-a revenit și e pe drumul ei. Dinamo e o echipă bună cu echipele medii spre slabe. (n.r. – De ce spui asta că a bătut cu 4-3 campioana României?) A bătut după 10 ani, se mai întâmplă și câte o excepție.

Și Rapid i-a bătut anul trecut de două ori pe FCSB. Nu asta e ideea, că nu te compari cât de bun ești atunci când bați pe FCSB. Cred că Dinamo mai are nevoie de întăriri, de jucători mult mai buni ca să emită pretenții la campionat.

Au un joc bun, au un joc de posesie, au un joc elaborat, un joc în care participă toată echipa, dar nu cred că au forța de a se bate la campionat. Nu pentru că nu joacă un fotbal frumos, ci pentru că nu au forța de a se bate în play-off de la egal la egal și s-a văzut și anul trecut cu o echipă cam la fel”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

