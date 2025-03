Adrian Mutu le-a dat liber la distracţie lupilor! Briliantul a dezvăluit momentul de după golul lui Paul Papp: "E seara lor" + Recunoaşte că şi-a neglijat soţia de 8 martie - Antena Sport

Adrian Mutu era extrem de fericit după meciul cu Sepsi. Petrolul a stopat seria de meciuri fără eşec în faţa covăsnenilor. Paul Papp a adus cele trei puncte lupilor galbeni în ultima etapă a sezonului regulat. Briliantul recunoaşte că jucătorii extrem de dezamăgiţi după ce au ratat calificarea în play-off.

Adrian Mutu le-a dat liber la distracţie jucătorilor după meciul cu Sepsi. Ştie că în play-out echipa sa va începe seria de meciuri pe propriul teren, dar încă nu şi-a aflat viitoarea adversară din prima rundă.

Adrian Mutu şi-a lăudat echipa

Adrian Mutu şi-a lăudat echipa după victoria cu scorul de 1-0 în faţa celor de la Sepsi. „Am fost un pic zdruncinaţi că am pierdut play-off-ul. Acum să se distreze, să se descătuşeze, e seara lor. Dacă ar fi după mine am juca doar acasă în play-out”, a spus Adrian Mutu, la finalul meciului cu Sepsi când a recunoscut că şi-a neglijat soţia de 8 martie. A fost în cantonament şi nu a apucat să îi ofere cadoul de 8 Martie.

„Nu am avut timp să ies cu soţia în oraş. N-am timp de asta. O să îi duc florile când am timp că am fost în cantonament”, a mai spus Mutu care a dezvăluit cum a reuşit să o bată Petrolul pe Sepsi în ultima rundă din sezonul regulat de Liga 1.

„Echipa a făcut un meci solid, un meci bun. Atitudine bună am avut şi când am pierdt. Băieţii s-au descătuşat şi s-a văzut. Am făcut un meci bun în faţa unei echipe grele. Acum putem să pregătim şi mai bine play-out-ul. Dacă nu ai rezultate presiune e mereu, despre ce vorbim. În fotbal rezultatul duce echipa dintr-o zonă în alta. Chiar dacă nu am câştigat de trei meciuri, echipa a jucat un fotbal bun. A fost o bucurie a noastră a tuturor, aşa a simţit Paul. Încep şi ei să mă cunoască mai bine. După meciul cu UTA băieţii au fost dezamăgiţi şi trişti, dar mai sunt şi astfel de perioade”, a încheiat Mutu.