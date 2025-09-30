Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi - Antena Sport

Adrian Porumboiu ar putea finanţa FC Botoşani, revelaţia acestui sezon. Fostul patron de la Vaslui a discutat în mai multe rânduri cu Valeriu Iftime şi, pentru prima dată, a recunoscut că ar putea fi mai mult decât un susţinător.

Porumboiu a fost omul responsabil cu banii la Vaslui timp de 10 ani, el cheltuind peste 50 de milioane de euro. În 2013, a ales să se retragă din fotbal. Acum, e aproape de o revenire spectaculoasă la echipa de pe locul 2 din Liga 1.

Adrian Porumboiu ar putea investi la FC Botoşani

“Discuția pe care am avut-o cu domnul Iftime este clară, în sensul în care, prima dată mă declar mai mult decât un susținător al echipei FC Botoșani, care are un joc plăcut, care îi va permite în mod cert să intre în play-off și m-aș bucura.

E partea asta a Moldovei care trebuie să scoată nasul sus. Dacă nu am putut eu, cu o echipă super, să iau campionatul… Poate, cine știe, Botoșaniul, de ce să ne mire. La fotbalul care se joacă în România la ora actuală, cu echipe galonate, care mai mult, în afară de galoanele respective, mai au și lucruri pe dedesubt, care sunt ascunse, e bine așa.

M-aș bucura ca Botoșaniul să fie în prim-planul Ligii 1 ca și clasament. Dacă se va menține poziția în clasament, cu echipele astea super galonate, cred că ar fi cel mai cinstit campionat care se desfășoară în România. Locul celor două mari campioane e acolo unde este acum. Eu știu mai multe despre cele două echipe și n-am spus niciodată în față niște lucruri care nu trebuiau să se petreacă în fotbalul nostru”, a spus Porumboiu, citat de fanatik.ro.