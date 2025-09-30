Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi

Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi

Publicat: 30 septembrie 2025, 14:26

Comentarii
Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi

Adrian Porumboiu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Adrian Porumboiu ar putea finanţa FC Botoşani, revelaţia acestui sezon. Fostul patron de la Vaslui a discutat în mai multe rânduri cu Valeriu Iftime şi, pentru prima dată, a recunoscut că ar putea fi mai mult decât un susţinător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Porumboiu a fost omul responsabil cu banii la Vaslui timp de 10 ani, el cheltuind peste 50 de milioane de euro. În 2013, a ales să se retragă din fotbal. Acum, e aproape de o revenire spectaculoasă la echipa de pe locul 2 din Liga 1.

Adrian Porumboiu ar putea investi la FC Botoşani

“Discuția pe care am avut-o cu domnul Iftime este clară, în sensul în care, prima dată mă declar mai mult decât un susținător al echipei FC Botoșani, care are un joc plăcut, care îi va permite în mod cert să intre în play-off și m-aș bucura.

E partea asta a Moldovei care trebuie să scoată nasul sus. Dacă nu am putut eu, cu o echipă super, să iau campionatul… Poate, cine știe, Botoșaniul, de ce să ne mire. La fotbalul care se joacă în România la ora actuală, cu echipe galonate, care mai mult, în afară de galoanele respective, mai au și lucruri pe dedesubt, care sunt ascunse, e bine așa.

M-aș bucura ca Botoșaniul să fie în prim-planul Ligii 1 ca și clasament. Dacă se va menține poziția în clasament, cu echipele astea super galonate, cred că ar fi cel mai cinstit campionat care se desfășoară în România. Locul celor două mari campioane e acolo unde este acum. Eu știu mai multe despre cele două echipe și n-am spus niciodată în față niște lucruri care nu trebuiau să se petreacă în fotbalul nostru”, a spus Porumboiu, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

După primele 11 etape disputate din Liga 1, FC Botoşani e pe locul 2, cu 22 de puncte, la două lungimi de liderul Universitatea Craiova.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
Observator
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
Fanatik.ro
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
15:13
EXCLUSIVDenis Drăguș ratează meciurile cu Moldova și Austria. Lovitură pentru naționala României
14:50
Carlos Alcaraz a cucerit titlul cu numărul 8 din 2025. Ibericul, campion la Tokyo
14:24
Veste uriașă pentru FCSB. Un om de bază al lui Elias Charalambous revine după accidentare
13:57
Inevitabilul s-a produs! William Saliba a semnat prelungirea cu Arsenal. Lovitură pentru Real Madrid
13:39
Jucătorul român de la Real Madrid, numit “fenomen” de legendarul Marcelo: “Felicitări”
13:25
EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1
Vezi toate știrile
1 “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul 2 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 3 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 4 Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! 5 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 6 Neluţu Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după oferta făcută pentru Louis Munteanu, chiar de ziua patronului de la CFR
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”