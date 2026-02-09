Alberto Soro a deschis scorul în Dinamo - Craiova! Opruţ, assist de senzaţie! Oltenii, făcuţi şah-mat - Antena Sport

Alberto Soro (26 de ani) a deschis scorul în minutul 52 al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo. Oltenii au fost făcuţi şah-mat la faza golului.
O minge lungă a ajuns la Raul Opruţ (28 de ani), care a centrat din prima perfect pentru Alberto Soro. Spaniolul a marcat cu o lovitură de cap excelentă.
Dinamo, fază superbă la golul cu care Soro a deschis scorul în derby-ul cu Craiova
Alberto Soro a ajuns la 4 goluri şi 3 assist-uri în acest sezon de Liga 1, în 15 meciuri în care a evoluat.
Având în vedere că e suspendat Karamoko, Zeljko Kopic (48 de ani) a apelat la improvizaţia pe care a mai folosit-o în acest sezon, Alberto Soro – vârf de atac. Soro e polivalent, evoluând, în mod obişnuit, în mai multe poziţii de la mijloc: mijlocaş de atac, extremă dreapta sau stânga.
Cotat în trecut la 3 milioane de euro, Soro este evaluat în prezent la 500.000 de euro de către transfermarkt.com.
După golul lui Soro, oltenii au egalat tot printr-o lovitură de cap, a lui Al Hamlawi, în urma unei centrări a lui Alex Cicâldău.
