Albion Rrahmani s-a descătușat după ce a revenit cu gol la Rapid. Ce a spus atacantul întors pe teren după aproape 3 luni - Antena Sport

„Bineînțeles când revii cu un gol la echipă e prefect. Sunt fericit și am mai avut mai multe șanse să marchez. După trei luni eu cred că e OK cu un singur gol. Am reintrat în programul echipei, m-am antrenat foarte bine și mă bucur să fiu în cadrul echipei încă de la primul meci”, a spus Albion Rrahmani, citat de fanatik.ro.

De asemenea, kosovarul a mai spus faptul că a fost emoționat în momentul în care a intrat pe teren.

„Când am intrat pe teren a fost emoțional în interiorul meu. E prea mult să stai pe tușă trei luni. Sunt foarte bucuros că m-am întors cu gol”, a mai spus atacantul de la Rapid.

Jucătorul de la FCSB care a plecat direct în cantonamentul rivalei Rapid

Damjan Djokovic este jucătorul de la FCSB care a plecat direct în cantonamentul rivalei Rapid. Croatul de 33 de ani a fost surprins deja printre giuleşteni.

Croatul cotat la 300.000 de euro a ajuns deja în Antalya, dar nu le-a spus jurnaliştilor decăt că va vorbi despre plecarea de la FCSB într-o conferinţă de presă.

„Nu am ce să declar, o să o fac într-un cadru organizat, când vine timpul. La o conferință de presă”, a spus Djokovic, citat de iamsport.ro. Gigi Becali a fost cel care a anunţat că l-a lăsat să plece pe Djokovic de la FCSB. Patronul roş-albaştrilor i-a plătit 70.000 de euro croatului pentru ca acesta să renunţe la contractul scadent în vara lui 2024. Djokovic avea un salariu de 20.000 de euro la FCSB, astfel că Becali poate spune că a economisit 50.000 de euro după despărţirea de mijlocaşul care a marcat patru goluri pentru FCSB.