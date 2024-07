Alex Chipciu a descris-o în șase cuvinte pe FCSB, după ce a încurcat-o în Ghencea! Avertisment pentru Champions League - Antena Sport

Alex Chipciu a descris-o în șase cuvinte pe FCSB, după ce a încurcat-o în Ghencea. Fostul jucător al roș-albaștrilor a fost integralist în remiza FCSB – U Cluj, scor 1-1, din prima etapă a noului sezon din Liga 1.

A fost al 5-lea meci la rând în care U Cluj nu pierde în fața echipei lui Gigi Becali. La finalul partidei, Chipciu a vorbit la superlativ pentru jucătorii antrenați de Elias Charalambous. Totuși, a lansat și un avertisment.

Chipciu se așteaptă ca FCSB, despre care a spus că este „cea mai bună echipă din România”, să aibă viață grea în turul 2 din preliminariile Ligii Campionilor.

”Sunt foarte obosit acum. A fost un meci greu pentru noi, e bine că am plecat cu un punct. Puteam să plecăm cu trei, puteam să plecăm și cu zero, ăsta e adevărul. A fost ok temperatura, frumos stadionul, frumos cu suporterii, a fost un meci frumos.

Nu sperietoare, că și noi avem o victorie cu ei. Încercăm să jucăm fotbal și contracarăm stilul lor de joc. Au jucători de calitate.