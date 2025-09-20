Alex Chipciu nu s-a abținut, după FC Argeș - U Cluj 1-0: „CFR e mai rău decât noi!" - Antena Sport

Universitatea Cluj a suferit al treilea eșec din acest sezon, formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău fiind învinsă de revelația FC Argeș. Piteștenii au ajuns la cota 19 în acest sezon și sunt la egalitate de puncte cu Botoșani și Rapid, echipele care completează podiumul.

Alexandru Chipciu a analizat după fluierul final jocul echipei sale și crede că a descoperit la ce capitol suferă „șepcile roșii” în actualul sezon de Liga 1.

Alexandru Chipciu știe unde suferă U Cluj în acest sezon

Universitatea Cluj nu are parte de cel mai bun sezon, având doar trei victorii în actuala ediție de Liga 1. Jocul „șepcilor roșii” este departe de ce-și dorește Neluțu Sabău, asta în condițiile în care urmează meciul cu CFR Cluj.

Alex Chipciu a vorbit la finalul disputei pierdute cu formația nou promovată și a explicat că minusul echipei este în plan ofensiv, acolo unde se resimte din plin plecarea lui Mamadou Thiam la FCSB. Pe de altă parte, acesta a transmis că situația este mai „roz” decât la CFR.

„Am pierdut. Cred că ne-a destabilizat cartonașul roșu, am intrat în degringolada aia. Știam că ei o să cadă dacă o să avem posesia și mai multe ocazii.