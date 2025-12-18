Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: "Şi în trecut au fost probleme" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: “Şi în trecut au fost probleme”

Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: “Şi în trecut au fost probleme”

Bogdan Stănescu Publicat: 18 decembrie 2025, 17:10

Comentarii
Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: Şi în trecut au fost probleme

Daniel Pancu la conferinţa de presă / AntenaSport

Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), a anunţat în conferinţa de presă premergătoare duelului cu FC Botoşani că îşi doreşte cel puţin 3 jucători în această iarnă. Pancu a precizat că echipa din Gruia se va despărţi de jucătorii care nu au dat randament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj încearcă să îl vândă pe Louis Munteanu pentru 10 milioane de euro, pentru a echilibra bugetul. Plecarea lui Emerllahu a fost deja rezolvată.

Daniel Pancu vrea 3 jucători noi la echipă în perioada de transferuri din iarnă

“Nu știu care este situația financiară. Am evitat să discut. Nu vreau să ne căutăm alibiuri. Și în trecut au mai fost probleme. Este simplu. Sunt jucători care ar trebui să plece. Unii dintre ei au livrat foarte puțin. Să vedem în ce condiții se va întâmpla asta. Avem nevoie și de sânge proaspăt. Nu vor veni mulți, însă sper ca clubul să fie inspirat în ceea ce privește achizițiile. În jur de 3 jucători sper să vină. Nu vreau să spun pe ce poziții”, a declarat Daniel Pancu la conferinţa de presă.

Meciul Botoşani – CFR Cluj e în format LIVE TEXT pe AS.ro vineri, de la ora 20:00. Moldovenii sunt pe locul 3 în Liga 1 înaintea acestui duel, iar CFR Cluj e pe locul 11, cu 23 de puncte.

Daniel Pancu a vorbit despre absenţa lui Louis Munteanu (23 de ani) de la meciul cu Botoşani. Antrenorul ardelenilor a recunoscut că îi va fi greu să îl înlocuiască pe Munteanu.

Reclamă
Reclamă

“Louis lipsește. Este un jucător important. Avem soluții. Louis, în orice moment, poate crea panică în apărare. Este greu de înlocuit, dar sper să fiu inspirat și să găsesc soluții. Cei de la Botoșani au parte de un sezon fantastic. Pun multă presiune pe adversar. Sunt jucători periculoși de la mijloc în sus, acolo. Va trebui să fim atenți. Noi ne dorim mereu 3 puncte. Așa vom aborda și jocul. Noi trăim un altfel de an. Este o jumătate de sezon diferită. Orice club trece și prin astfel de perioade”, a mai spus Daniel Pancu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Observator
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
Fanatik.ro
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
17:45
„O mare parte din merit îi revine lui”. Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă după venirea lui Cristi Chivu
17:36
Eintracht Frankfurt, pedepsită de UEFA pentru comportamentul fanilor pe Camp Nou! Sancțiuni uriașe pentru nemți
17:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 decembrie
17:17
Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră”
16:57
Kylian Mbappe îi calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo! Starul francez, la un gol de istorie
16:50
Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 3 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia 6 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie