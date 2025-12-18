Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: "Şi în trecut au fost probleme" - Antena Sport

Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), a anunţat în conferinţa de presă premergătoare duelului cu FC Botoşani că îşi doreşte cel puţin 3 jucători în această iarnă. Pancu a precizat că echipa din Gruia se va despărţi de jucătorii care nu au dat randament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj încearcă să îl vândă pe Louis Munteanu pentru 10 milioane de euro, pentru a echilibra bugetul. Plecarea lui Emerllahu a fost deja rezolvată.

Daniel Pancu vrea 3 jucători noi la echipă în perioada de transferuri din iarnă

“Nu știu care este situația financiară. Am evitat să discut. Nu vreau să ne căutăm alibiuri. Și în trecut au mai fost probleme. Este simplu. Sunt jucători care ar trebui să plece. Unii dintre ei au livrat foarte puțin. Să vedem în ce condiții se va întâmpla asta. Avem nevoie și de sânge proaspăt. Nu vor veni mulți, însă sper ca clubul să fie inspirat în ceea ce privește achizițiile. În jur de 3 jucători sper să vină. Nu vreau să spun pe ce poziții”, a declarat Daniel Pancu la conferinţa de presă.

Meciul Botoşani – CFR Cluj e în format LIVE TEXT pe AS.ro vineri, de la ora 20:00. Moldovenii sunt pe locul 3 în Liga 1 înaintea acestui duel, iar CFR Cluj e pe locul 11, cu 23 de puncte.

Daniel Pancu a vorbit despre absenţa lui Louis Munteanu (23 de ani) de la meciul cu Botoşani. Antrenorul ardelenilor a recunoscut că îi va fi greu să îl înlocuiască pe Munteanu.