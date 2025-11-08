Alex Dobre a cântat, în direct: "Cine e pe primul loc? Rapidul este!" Subiectul "naţionala" l-a iritat - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 8 noiembrie 2025, 23:13

Alexandru Dobre, la finalul unui meci al Rapidului/ Sport Pictures

Alex Dobre a marcat cu FC Argeş un gol frumos, iar jucătorul spune că era dator să înscrie, mai ales că venea după meciul cu Craiova, când evoluţia lui a fost ştearsă.

“Mă bucur enorm pentru victoria din această seară. Este o mândrie să fiu alături de aceşti băieţi, de staff. Aveam nevoie de gol. A trebuit să muncesc mai mult, după meciul de etapa tecută, când nu am fost un exemplu bun. Suntem o echipă care progresăm din ce în ce mai mult, de la meci la meci. Noi am stabilit să scoatem maxim din fiecare oportunitate”, a spus Dobre, care a cântat pentru câteva secunde: “Cine e pe primul loc? Rapidul este!”

Când a venit vorba de echipa naţională a României, Dobre a părut uşor iritat de faptul că nu a fost convocat de Mircea Lucescu, oferind un răspuns tranşant, pe un ton nervos.

“Sunt profesionist. Sunt chemat – bine, nu – iar bine! Prefer să nu comentez nimic legat de naţională. Voi continua să scot maxim pentru echipa mea, pentru familia mea. Dacă vine o convocare, cu atât mai bine, dacă nu – la fel”, a fost declaraţia lui Dore.

Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii.

Golurile au fost marcate de Dobre ’26 şi Paşcanu ’70.

Rapid: Aioani – Onea (Manea ‘86), Paşcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita (Grameni ‘86) – Dobre, Christensen (Hromada ’72), Petrila (Micovschi ‘85) – Koljic (Baroan ’71). Antrenor: Constantin Gâlcă

FC Argeş: Lazar – Borţa, Tudose, Garutti, Orozco (R. Popescu ’76)), Briceag – Caio Martins (Matos ’76), Sierra (Luckassen ‘46), Raţă – Moldoveanu (Pîrvu ‘68), Bettaieb (Manole ’90). Antrenor: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Koljic ’44, Keita ’53 / Luckassen ‘51

 

 

