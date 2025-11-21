Schimbare majoră la Universitatea Craiova, la debutul lui Filipe Coelho. Decizia luată de noul antrenor al oltenilor - Antena Sport

Filipe Coelho (45 de ani) a luat o decizie majoră la Universitatea Craiova, încă de la debut. Antrenorul portughez va bifa primul meci pe banca oltenilor, în duelul din etapa a 17-a din Liga 1 cu FC Argeș, în deplasare. Partida se va disputa azi, de la ora 20:30.
Filipe Coelho nu a stat la discuții și a schimbat sistemul de joc la Universitatea Craiova. Antrenorul a optat pentru un sistem cu patru fundași centrali.
Schimbare majoră la Universitatea Craiova, la debutul lui Filipe Coelho
În mandatul lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova evolua într-un sistem de trei fundași centrali. Încă de la primul meci, Filipe Coelho a ales să schimbe sistemul de joc, mizând pe 4-2-3-1 în duelul cu FC Argeș.
Vasile Mogoș, Adrian Rus, Oleksandr Romanchuk și Nicușor Bancu au fost titularizați de Filipe Coelho în centrul defensivei, la duelul cu FC Argeș.
Echipele de start la FC Argeș – Universitatea Craiova:
FC Argeș (4-4-2): Straton – Borța, M. Tudose, Sadriu, Briceag – D. Oancea, R. Popescu, Sierra, Bettaieb – Caio, R. Matos
Rezerve: D. Lazar, Tofan, Garutti, Orozco, Takayuki, Rață, Blagaic, I. Rădescu, R. Moldoveanu, Tchassem, Y. Pîrvu, A. Marin
Antrenor: Bogdan Andone
Universitatea Craiova (4-2-3-1): Isenko – Mogoș, A. Rus, Romanchuk, N. Bancu – T. Băluță, Mekvabishvili – Etim, D. Matei, Baiaram – Al Hamlawi
Rezerve: S. Lung, L. Popescu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, Fălcușan, Teles, I. Muntean, Houri, Băsceanu, A. Crețu
Antrenor: Filipe Coelho
Înaintea partidei din etapa a 17-a din Liga 1, Universitatea Craiova și FC Argeș sunt vecine de clasament. Oltenii ocupă locul patru, cu 29 de puncte, în timp ce piteștenii sunt pe cinci, cu 27 de puncte.
În runda precedentă, trupa din Bănie a fost învinsă de UTA, scor 1-2. În urma acestui eșec, Mirel Rădoi a luat decizia de a-și da demisia și a-și încheia al doilea mandat pe banca Universității Craiova.
