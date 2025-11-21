Schimbare majoră la Universitatea Craiova, la debutul lui Filipe Coelho. Decizia luată de noul antrenor al oltenilor - Antena Sport

Închide meniul
Schimbare majoră la Universitatea Craiova, la debutul lui Filipe Coelho. Decizia luată de noul antrenor al oltenilor

Publicat: 21 noiembrie 2025, 19:32

Filipe Coelho, la Universitatea Craiova/ Facebook Universitatea Craiova

Filipe Coelho (45 de ani) a luat o decizie majoră la Universitatea Craiova, încă de la debut. Antrenorul portughez va bifa primul meci pe banca oltenilor, în duelul din etapa a 17-a din Liga 1 cu FC Argeș, în deplasare. Partida se va disputa azi, de la ora 20:30. 

Filipe Coelho nu a stat la discuții și a schimbat sistemul de joc la Universitatea Craiova. Antrenorul a optat pentru un sistem cu patru fundași centrali. 

În mandatul lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova evolua într-un sistem de trei fundași centrali. Încă de la primul meci, Filipe Coelho a ales să schimbe sistemul de joc, mizând pe 4-2-3-1 în duelul cu FC Argeș. 

Vasile Mogoș, Adrian Rus, Oleksandr Romanchuk și Nicușor Bancu au fost titularizați de Filipe Coelho în centrul defensivei, la duelul cu FC Argeș.  

Echipele de start la FC Argeș – Universitatea Craiova:  

FC Argeș (4-4-2): Straton – Borța, M. Tudose, Sadriu, Briceag – D. Oancea, R. Popescu, Sierra, Bettaieb – Caio, R. Matos 

Rezerve: D. Lazar, Tofan, Garutti, Orozco, Takayuki, Rață, Blagaic, I. Rădescu, R. Moldoveanu, Tchassem, Y. Pîrvu, A. Marin 

Antrenor: Bogdan Andone 

Universitatea Craiova (4-2-3-1): Isenko – Mogoș, A. Rus, Romanchuk, N. Bancu – T. Băluță, Mekvabishvili – Etim, D. Matei, Baiaram – Al Hamlawi 

Rezerve: S. Lung, L. Popescu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, Fălcușan, Teles, I. Muntean, Houri, Băsceanu, A. Crețu 

Antrenor: Filipe Coelho 

Înaintea partidei din etapa a 17-a din Liga 1, Universitatea Craiova și FC Argeș sunt vecine de clasament. Oltenii ocupă locul patru, cu 29 de puncte, în timp ce piteștenii sunt pe cinci, cu 27 de puncte. 

În runda precedentă, trupa din Bănie a fost învinsă de UTA, scor 1-2. În urma acestui eșec, Mirel Rădoi a luat decizia de a-și da demisia și a-și încheia al doilea mandat pe banca Universității Craiova. 

