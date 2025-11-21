Schimbare majoră la Universitatea Craiova, la debutul lui Filipe Coelho. Decizia luată de noul antrenor al oltenilor - Antena Sport

Filipe Coelho (45 de ani) a luat o decizie majoră la Universitatea Craiova, încă de la debut. Antrenorul portughez va bifa primul meci pe banca oltenilor, în duelul din etapa a 17-a din Liga 1 cu FC Argeș, în deplasare. Partida se va disputa azi, de la ora 20:30.

Filipe Coelho nu a stat la discuții și a schimbat sistemul de joc la Universitatea Craiova. Antrenorul a optat pentru un sistem cu patru fundași centrali.

Schimbare majoră la Universitatea Craiova, la debutul lui Filipe Coelho

În mandatul lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova evolua într-un sistem de trei fundași centrali. Încă de la primul meci, Filipe Coelho a ales să schimbe sistemul de joc, mizând pe 4-2-3-1 în duelul cu FC Argeș.

Vasile Mogoș, Adrian Rus, Oleksandr Romanchuk și Nicușor Bancu au fost titularizați de Filipe Coelho în centrul defensivei, la duelul cu FC Argeș.

Echipele de start la FC Argeș – Universitatea Craiova: