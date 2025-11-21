Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Ciucanii obțin al treilea succes al sezonului - Antena Sport

După pauza internațională, Liga 1 a revenit cu etapa a 17-a. Primul meci al rundei a avut loc la Miercurea Ciuc, acolo unde gruparea nou promovată a primit vizita celor de la Unirea Slobozia.

După o serie de două eșecuri consecutive, formația gazdă a reușit să se impună cu scorul de 2-1, la capătul unui meci presărat cu goluri spectaculoase.

Csikszereda, victorie grea cu Unirea Slobozia

Csikszereda a bifat vineri a treia victorie din acest sezon. Ciucanii au deschis etapa cu numărul 17 a Ligii 1 și s-au impus cu scorul de 2-1 în duelul cu Unirea Slobozia.

Scorul a fost deschis în minutul 49 de Anderson Ceara, care l-a învins pe portarul advers cu un șut direct la vinclu. Replica oaspeților a venit imediat, Ionuț Coadă reușind un gol fantastic, de la centrul terenului.

Gazdele au forțat victoria, care a venit în cele din urmă. Marton Eppel a înscris al patrulea său gol din acest sezon și a stabilit scorul final al disputei, în minutul 75.