Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Ciucanii obțin al treilea succes al sezonului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Ciucanii obțin al treilea succes al sezonului

Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Ciucanii obțin al treilea succes al sezonului

Daniel Işvanca Publicat: 21 noiembrie 2025, 19:26

Comentarii
Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Ciucanii obțin al treilea succes al sezonului

Csikszereda - Unirea Slobozia / SPORT PICTURES

După pauza internațională, Liga 1 a revenit cu etapa a 17-a. Primul meci al rundei a avut loc la Miercurea Ciuc, acolo unde gruparea nou promovată a primit vizita celor de la Unirea Slobozia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După o serie de două eșecuri consecutive, formația gazdă a reușit să se impună cu scorul de 2-1, la capătul unui meci presărat cu goluri spectaculoase.

Csikszereda, victorie grea cu Unirea Slobozia

Csikszereda a bifat vineri a treia victorie din acest sezon. Ciucanii au deschis etapa cu numărul 17 a Ligii 1 și s-au impus cu scorul de 2-1 în duelul cu Unirea Slobozia.

Scorul a fost deschis în minutul 49 de Anderson Ceara, care l-a învins pe portarul advers cu un șut direct la vinclu. Replica oaspeților a venit imediat, Ionuț Coadă reușind un gol fantastic, de la centrul terenului.

Gazdele au forțat victoria, care a venit în cele din urmă. Marton Eppel a înscris al patrulea său gol din acest sezon și a stabilit scorul final al disputei, în minutul 75.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!
Fanatik.ro
Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!
19:17
Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român
19:11
Gol de la mijlocul terenului marcat de Unirea Slobozia cu Csikszereda. „Ciucanii” au marcat și ei spectaculos
19:08
FC Argeş – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Echipa de start aleasă de Filipe Coelho la debut
19:06
Debut de excepție pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor! Victorie în inferioritate numerică
18:34
Roger Federer, declarații de mare campion despre rivalitatea cu Rafael Nadal și Novak Djokovic: „Legături puternice”
18:25
CFR Cluj, anunț important înaintea meciului cu Rapid! Decizia luată de conducerea clubului
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc 6 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!