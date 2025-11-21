Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Ciucanii obțin al treilea succes al sezonului - Antena Sport

După pauza internațională, Liga 1 a revenit cu etapa a 17-a. Primul meci al rundei a avut loc la Miercurea Ciuc, acolo unde gruparea nou promovată a primit vizita celor de la Unirea Slobozia.
După o serie de două eșecuri consecutive, formația gazdă a reușit să se impună cu scorul de 2-1, la capătul unui meci presărat cu goluri spectaculoase.
Csikszereda, victorie grea cu Unirea Slobozia
Csikszereda a bifat vineri a treia victorie din acest sezon. Ciucanii au deschis etapa cu numărul 17 a Ligii 1 și s-au impus cu scorul de 2-1 în duelul cu Unirea Slobozia.
Scorul a fost deschis în minutul 49 de Anderson Ceara, care l-a învins pe portarul advers cu un șut direct la vinclu. Replica oaspeților a venit imediat, Ionuț Coadă reușind un gol fantastic, de la centrul terenului.
Gazdele au forțat victoria, care a venit în cele din urmă. Marton Eppel a înscris al patrulea său gol din acest sezon și a stabilit scorul final al disputei, în minutul 75.
- Gol de la mijlocul terenului marcat de Unirea Slobozia cu Csikszereda. „Ciucanii” au marcat și ei spectaculos
- FC Argeş – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Echipa de start aleasă de Filipe Coelho la debut
- CFR Cluj, anunț important înaintea meciului cu Rapid! Decizia luată de conducerea clubului
- „Trebuie să facem un meci perfect”. Costel Gâlcă, reacție categorică înainte de CFR Cluj – Rapid
- Decizia luată de Gigi Becali înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea