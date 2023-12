Alexandru Băluţă s-a accidentat! Cât timp va fi indisponibil jucătorul celor de la FCSB - Antena Sport

Reclamă

Pe 22 ianuarie, FCSB va juca în prima etapă din 2024, fiind şanse foarte mari ca Alexandru Băluţă să rateze acest meci.

Alexandru Băluţă a semnat cu FCSB în vara acestui an din postura de jucător liber de contract, după ce a evoluat ultima oară la Akademia Puskas, în Ungaria. În acest sezon, în 20 de meciuri disputate în tricoul celor de la FCSB în toate competiţiile, Alexandru Băluţă a marcat 3 goluri şi a oferit 3 pase de gol. El este cotat în acest moment la 700.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.

Alexandru Băluţă, euforic după ce a marcat în Poli Iaşi – FCSB 1-3

Alexandru Băluţă a fost foarte mulţumit de victoria obţinută de FCSB, în Copou. Mijlocaşul a declarat că moldovenii au reuşit să-i ia prin surprindere, prin golul marcat de Robert Ion, însă susţine că roş-albaştrii au avut o reacţie excelentă.

„Aşa cum am discutat, am reuşit să facem un pressing bun, să fim compacţi. Au reuşit să ne surprindă la acel gol. Mă bucur că am reuşit să ne mobilizăm, să marcăm şi golul al treilea. Au fost mulţi colegi indisponibili, au avut probleme cu răceala. Mergem în vacanţă cu capul sus. Suntem pe un drum bun, mai avem mult de muncă.

Ne aşteaptă o vacanţă, ne refacem alături de famiile noastre. (N.r. cum a fost 2023) Începutul a fost foarte greu, am avut parte de multe accidentări. Dumnezeu mi-a dat puterea să revin în forţă, am venit să dau tot ce am mai bun, să ajut tot timpul, am profitat de şansa care mi-a fost oferită. Trebuie să continui, să mă pregătesc în cantonament bine, la vară să mă bucur de medalia de campion. Sper să mă bucur alături de familia mea, care mă susţine mereu”, a declarat Alexandru Băluţă, conform digisport.ro.

